道 평화경제특구 후보지 선정→통일부 최종 지정 향해 준비 박차 핵심 전략은 관광과 농업이 결합된 복합형 평화경제특구

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시가 경기도의 전략적 평화경제특구 후보지로 선정되며, 그동안 축적해 온 준비를 바탕으로 정부의 최종 지정을 향한 본격적인 행보에 나섰다.

이번 후보지 선정은 포천시가 오랜 시간 구상해 온 포천형 평화경제특구 모델이 경기도 단계에서 경쟁력과 실행 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 아직 통일부의 최종 지정이라는 관문이 남아 있지만, 포천시는 관광과 농업을 양축으로 한 복합형 특구 구상을 더욱 정교하게 다듬어 정부 심사에서 실현 가능성과 국가적 파급력을 함께 입증하겠다는 계획이다.

▶공모 대응 넘어, 실행 기반을 차근차근 다져온 포천

이번 후보지 선정에 이르기까지 포천시의 움직임은 단순한 공모 대응에 머물지 않았다.

시는 정책연구과제 수행을 시작으로 평화발전 포럼 개최, 관계기관 및 인접 지자체와의 협의, 전문기관 자문, 연구용역 추진, 기관 간담회와 자문회의, 시민설명회와 정책세미나 등을 단계적으로 이어오며 평화경제특구 지정의 논리와 실행 기반을 차근차근 다져왔다.

이 과정에서 포천시는 단순히 개발 구상만 정리한 것이 아니라, 왜 포천이어야 하는지, 어떤 방식으로 차별화할 것인지, 실제로 어떻게 추진할 것인지에 대한 실행 논리까지 함께 축적해 왔다. 여기에 전담 TF팀을 신설해 후보지 신청 단계부터 향후 후속 절차를 체계적으로 추진할 수 있는 행정 기반도 선제적으로 구축했다. 행정적 준비와 대외 설득, 시민 공감대 형성을 함께 추진해 온 점이 이번 후보지 선정의 중요한 배경이 됐다.

▶관광과 농업을 결합한 포천형 복합 특구

포천시가 내세우는 핵심 전략은 관광과 농업이 결합된 복합형 평화경제특구다. 대상지는 관인면 일대이며, 한탄강 세계지질공원과 DMZ 생태자원, 수도권 접근성, 넓은 농지, 상대적으로 낮은 토지가격, 물류 여건 등을 종합적으로 결합한 것이 특징이다.

이는 특정 산업 하나에만 집중하는 방식이 아니라, 관광, 스마트농업, 농산물 가공, 물류·유통, 연구·지원 기능이 유기적으로 연결되는 구조를 통해 체류와 소비, 생산과 가공, 유통이 선순환하는 지역경제 모델을 만들겠다는 구상이다. 포천시는 이를 통해 접경지역의 한계를 극복하는 데 그치지 않고, 경기북부의 새로운 성장축으로 자리매김하겠다는 목표를 세우고 있다.

▶연천·철원과 맞닿은 입지, 포천의 또 다른 강점

포천의 강점은 개별 도시의 자원에만 있지 않다. 이번에 함께 경기도 평화경제특구 후보지로 선정된 연천과 인접해 있고, 강원도 후보지 가운데 하나인 철원과도 맞닿아 있다는 점은 포천형 평화경제특구의 확장성과 연계 가능성을 보여주는 중요한 요소다. 특히 포천·연천·철원은 모두 한탄강 권역을 공유하고 있어 관광과 생태, 역사, 농업 자원을 하나의 권역으로 연결할 수 있는 공통 기반을 갖추고 있다.

이는 포천형 평화경제특구가 포천만의 개발계획에 머무르지 않고, 접경지역 전체의 연계와 협력을 이끄는 광역 모델로 발전할 수 있음을 의미한다. 포천시는 앞으로 연천, 철원과의 협력을 더욱 강화해 한탄강 권역을 중심으로 평화생태관광, 체류형 관광, 농업 연계 산업, 기반시설 연계 등 다양한 분야에서 시너지를 높여나갈 방침이다.

세 지역이 맞닿아 있고 한탄강을 공유한다는 지리적 강점은 정부 최종 심사에서도 포천형 특구의 차별화된 경쟁력으로 작용할 가능성이 크다. 포천시는 개별 도시 간 경쟁을 넘어 접경지역이 함께 성장하는 상생 모델이라는 점을 적극 부각할 계획이다.

▶정부 최종 지정을 향한 후속 준비 본격화

포천시는 이번 경기도 후보지 선정을 계기로 정부의 최종 지정을 위한 후속 준비에도 속도를 낼 방침이다. 앞으로 경기도 및 관계기관과의 협력을 더욱 강화하고, 특구의 실행 논리를 보다 정교하게 다듬는 데 행정력을 집중할 계획이다.

특히 투자유치 가능성, 기반시설 확보, 개발 경제성, 법정 계획 정합성, 주민 수용성 등 정부 심사에서 중요하게 검토될 요소들을 더욱 촘촘히 보완해 나간다는 구상이다. 아울러 관광과 농업, 정주환경이 조화를 이루는 지속가능한 특구 모델이라는 점을 보다 분명하게 부각하며, 포천형 특구의 차별성과 완성도를 높여나갈 예정이다.

▶포천의 준비, 이제 최종 지정으로 이어져야 한다

포천시가 추진하는 평화경제특구는 단순한 개발계획이 아니다. 접경지역이라는 한계를 새로운 성장전략으로 바꾸고, 지역이 가진 자연·농업·관광 자원을 국가 차원의 미래 전략과 연결하겠다는 포천의 장기 구상에 가깝다.

이번 경기도 후보지 선정은 그 첫 번째 성과이자, 동시에 더 큰 관문을 향한 출발점이다. 포천시는 그동안 쌓아온 준비를 바탕으로 정부의 최종 지정까지 이어가겠다는 의지를 분명히 하고 있다.