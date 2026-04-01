감자빵·떡볶이까지 인기…팝업 통해 시장성 검증 한류 콘텐츠 결합, SNS 타고 구매로 직결 코트라, 백화점 연계 ‘팝업 릴레이’ 지원 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] K-소비재 기업들의 일본 시장 공략 방식이 ‘팝업’ 중심 체험형 마케팅으로 빠르게 재편되고 있다. 감자빵, 떡볶이 등 식품부터 뷰티·생활용품까지 다양한 분야에서 팝업을 통한 시장성 검증과 브랜드 인지도 확보가 핵심 전략으로 자리 잡는 모습이다.

코트라는 최근 일본에서 체험형 마케팅을 강화하는 기업이 늘어나면서, 백화점과 편집숍 등 현지 유통망과 연계한 ‘팝업 릴레이’ 지원을 확대하고 있다고 1일 밝혔다.

팝업 마케팅은 단기간 운영을 통해 현지 소비자 반응을 확인한 뒤 본격 진출로 이어지는 단계적 전략이다. 실제로 무신사는 시부야 등 핵심 상권에서 대형 팝업을 잇따라 열어 수만 명의 방문객을 끌어모았고, 아모레퍼시픽도 로프트, 앳코스메 등 주요 채널에서 팝업과 기간 매장을 반복 운영하며 플래그십 스토어로 확장하는 방식으로 성과를 냈다.

중소·중견기업에서도 성공 사례가 이어지고 있다. 베이커리 브랜드 ‘밭’은 대표 제품 감자빵으로 이세탄 신주쿠 팝업에서 역대 최고 매출을 기록했고, 생활용품 브랜드 웜그레이테일 역시 같은 백화점에서 대기 행렬이 형성되며 잡화 부문 최대 매출을 달성했다. 마더케이, 스튜디오662, 투콤마비 등도 팝업을 통해 일본 소비자 반응을 확인하며 유통 채널 진입 가능성을 타진했다.

올해도 이러한 흐름은 이어진다. 감자빵 팝업은 이세탄, 미츠코시 등 주요 백화점에서 연말까지 이어질 예정이며, 3~4월에는 신주쿠·긴자 등 도쿄 주요 상권에서 순차적으로 진행된다. hy(에이치와이)는 세븐틴과 협업한 떡볶이 팝업으로 시부야 마루이에서 조기 완판을 기록했고, 추가 팝업과 임시 상설매장 제안까지 받으며 흥행을 이어가고 있다.

특히 K-팝 등 한류 콘텐츠와 결합한 전략이 효과를 내고 있다는 분석이다. 아이돌이나 캐릭터 IP를 활용해 초기 관심을 끌고, 팝업에서 직접 체험을 유도해 구매로 연결하는 구조다. 소비자가 경험한 제품을 SNS에 공유하면서 추가 소비로 이어지는 선순환도 나타나고 있다.

더핑크퐁컴퍼니는 도쿄에서 3회 이상의 팝업을 운영하며 출판·의류·잡화 브랜드와 협업을 확대했고, 올해는 오사카로 무대를 넓혔다. hy 역시 K-팝 협업 팝업을 통해 실질적인 매출 확대를 이끌어냈다.

코트라는 이러한 흐름에 맞춰 일본 주요 유통 채널과 협력을 강화하고, 팝업 및 판촉 기회를 지속 확대할 방침이다.

박용민 코트라 일본지역본부장은 “한류 콘텐츠로 관심을 유도하고, 팝업 등 체험형 마케팅을 통해 구매로 연결하는 구조가 일본 시장 진입의 성공 공식으로 자리 잡고 있다”며 “한국 브랜드를 직접 경험할 수 있는 기회를 확대해 K-소비재 수출로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.