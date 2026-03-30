고가주택 상승 주춤, 중저가 올라 “실수요가 15억원 이하로 몰려”

[헤럴드경제=윤성현·홍승희·김희량 기자] 서울 아파트 매매 중위가격이 사상 처음으로 12억원을 기록했다. 최대 6억원까지 대출을 받을 수 있는 15억원 이하 중저가 아파트 위주로 거래가 늘면서 서울 전체 중간 가격대를 끌어올린 결과다.

30일 KB부동산이 발표한 ‘3월 월간 주택가격 동향’에 따르면, 서울 아파트 중위 매매가격(16일 조사 기준)은 12억원으로 집계 됐다. 전월 11억5000만원보다 4.35% 급등한 수치다. 작년 3월 9억9083만원과 비교하면 1년 만에 2억917만원이나 상승했다.

중위가격이란 집값을 크기의 순서대로 정렬했을 때 가장 중앙에 위치하는 값으로, 일부 초고가 집값의 영향을 크게 받는 평균값보다 체감 현실을 잘 보여준다.

권역별로도 상승 흐름이 뚜렷했다. 한강 이북 14개 구의 아파트 중위 매매가격은 9억1333만원으로, 사상 처음 9억원을 넘었다. 강남 11개 구는 15억4333만원으로 전월 15억1333만원보다 상승했다. 다만 1년 전과 상승폭을 비교하면 강남 11개 구는 3억원, 강북 14개 구는 7833만원 올라 차이가 벌어졌다.

서울 아파트값 상승률은 지난해 11월 1.72%까지 올랐다가 12월 1.06%, 올해 1월 0.87%로 둔화했다. 그러다 2월 1.34%로 반등한 뒤 이달 1.43%를 기록, 상승폭을 키웠다.

지역별로는 성북구가 2.72% 올라 상승률이 가장 높았고, 동대문구 2.58%, 관악구 2.30%가 뒤를 이었다. 강남구는 -0.16%를 기록하며 하락 전환했다. 강남구 아파트값이 떨어진 것은 2024년 3월 -0.08% 이후 2년 만이다. 강남권이 숨 고르기에 들어간 사이 성북, 노원 등 외곽 지역이 2%대 상승률을 보이면서 서울 전체 중위가격을 끌어올린 것으로 해석 된다.

평균 매매가격도 최고치를 다시 썼다. 서울 아파트 평균 매매가격은 지난해 12월 처음 15억원을 넘긴 뒤 이달 15억5454만원까지 올랐다. 강북 14개 구 평균 매매가격도 11억1831만원으로 처음으로 11억원을 넘어섰다.

전문가들은 주택담보대출 최대한도를 받을 수 있는 ‘15억원’을 기준으로 시장이 재편되고 있다고 분석했다. 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “통상 70% 수준인 15억원 이하 아파트 거래 비중이 최근엔 80%를 웃돈다”며 “올해 중저가 아파트 거래가 늘면서 거래량과 함께 가격 상승도 이어지는 중”이라고 말했다.

그러면서 “코로나19 때 같은 급격한 회복 국면은 아니지만, 초고가에 쏠렸던 수요가 실수요 중심으로 재편되면서 초고가와 중저가의 가격 격차도 좁혀지고 있다”며 “서울로 수요가 집중되고, 전월세 시장도 불안한 만큼 이런 흐름은 올해 계속될 가능성이 크다”고 말했다.

김인만 김인만부동산경제연구소장은 “15억원을 기준으로 그 이하 아파트 가격이 더 오르고 있다”며 “서울 전역에 대한 토지거래허가구역 확대와 전세 물량 감소도 매수 수요를 자극했다”고 분석했다.

한편 이달 서울 아파트 평균 전세가격은 6억7695만원으로 집계됐다. 1년 전 6억3513만원과 비교하면 4000만원 이상 오른 수치이자, 역대 최고치(6억7792만원, 2022년 6월)에 근접한 수준이다.

양지영 신한프리미어 패스파인더 전문위원은 “전월세 시장이 불안정해지자 무주택자들이 임대차 시장에 머무르지 않고 내 집 마련에 나서고 있다”며 “정부가 고가 아파트 수요는 억제하고, 실수요자 대출을 활용도가 높아지면서 중저가 아파트 매수세가 강해졌다”고 설명했다.