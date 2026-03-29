[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]국민의힘 도기욱 예천군수 예비후보는 지난 28일 예천읍 충효로 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.

개소식에는 김형동 국회의원 부인 이성화 여사를 비롯해 강영구 예천군의장과 군의원들, 조윤 예천문화원장, 이완희 장애인협회장, 임석종 한국양잠협회 회장, 최종필 예천담수회장 등 각계 인사와 지지자, 군민 등 1500여명이 참석했다.

이날 행사에서는 나경원·조경태·권영진·임이자·김승수 등 국회의원, 이철우 경북지사 예비후보가 보내온 축전이 소개됐고 김재원 국민의힘 최고위원은 축하 영상을 보내 힘을 보탰다.

도기욱 예비후보는 개소식 연설에서 “예천은 도청 이전 이후 기반은 갖췄지만 군민이 체감하는 변화는 아직 충분하지 않다”며 “단기 지원사업 중심 행정에서 벗어나 전략과 기획, 설계와 실천이 이어지는 군정으로 바꿔야 한다”고 강조했다.

이어 “예천 미래 백년은 준비된 전략과 실천으로 만들어야 한다”며 “직함이 아니라 결과로 군민들에게 평가받겠다”고 말했다.