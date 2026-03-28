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[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 로제를 비롯해 K-팝 가수들이 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’를 휩쓸었다.

28일 아이하트라디오 뮤직 어워즈에 따르면 최근 미국 로스엔젤레스 돌비 극장에서 열린 시상식에서 로제는 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 ‘아파트.’(APT.)로 ‘베스트 컬래버레이션’ 부문을 수상했다. 로제는 ‘올해의 K-팝 아티스트’도 차지해 2관왕에 올랐다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 걸그룹 헌트릭스는 ‘올해의 듀오/그룹’ 부문을 수상했다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)도 팬 투표로 결정되는 ‘페이보릿 사운드트랙’과 대표곡 ‘골든’(Golden)으로 ‘올해의 K-팝 노래’까지 거머쥐며 3관왕을 차지했다.

블랙핑크의 또 다른 멤버 제니는 ‘루비’(Ruby)로 ‘올해의 K-팝 앨범’을 수상했다. ‘올해의 K-팝 그룹’은 스트레이 키즈, ‘K-팝 베스트 신인’은 코르티스였다.

투표로 수상자를 선정하는 부문에선 방탄소년단 멤버 제이홉의 활약이 돋보였다. 솔로곡 ‘모나리자’(MONA LISA)는 ‘페이보릿 틱톡 댄스’를, 미국 R&B 가수 미구엘과 협업한 ‘스윗 드림스’(Sweet Dreams)로 ‘페이보릿 K-팝 컬래버레이션’을 수상했다. 멤버 지민과 정국이 출연한 디즈니+ ‘이게 맞아?!’는 ‘페이보릿 온 스크린’ 부문에서 수상했다.

‘페이보릿 투어 포토그래퍼’ 부문은 하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이를 담당한 라훌 바트에게 돌아갔다.

이날 시상식에서는 팝스타 테일러 스위프트가 ‘올해의 아티스트’(Artist of the Year)를 포함해 총 7개 부문을 가져갔다.