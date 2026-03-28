[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경찻사발축제 추진위원회는 지난 25일 2026 문경찻사발축제를 맞아 추진한 제23회 전국찻사발공모대전에서 김춘헌(울산시 울주군) 작가의 ‘정호’ 찻사발을 영예의 대상인 문화체육관광부 장관상(상금 1000만원)으로 선정했다.

28일 문경시에 따르면 올해 23회째를 맞은 전국찻사발공모대전은 찻사발의 본향(本鄕)인 문경을 널리 알리고 찻사발의 전통과 선조들의 장인정신을 계승·발전시키기 위해 개최되고 있다.

전국의 열정적인 도예가 및 도예전공 학생들이 우리 민족의 순수한 멋과 정서를 담아낸 작품을 대거 출품해 매년 큰 관심을 끌고 있는 공모전이다.

이번 공모전은 전국 각지에서 77명의 작가가 164점의 작품을 출품했으며 작품 심사는 심사위원장인 윤용이 명지대 석좌교수, 황동구 일송요 사기장, 배창진 김해도예협회 이사장, 이상균 차와 문화 편집장까지 총 4명의 심사위원이 심사를 통해 전체 수상작품을 선정했다.

대상으로 선정된 김춘헌 작가의 ‘정호’ 찻사발은 현대의 보편적인 산화 방식이 아닌 고도의 숙련도를 요구하는 환원 소성으로 제작된 작품이다.

인위적인 색조로는 흉내 낼 수 없는 맑고 깊은 붉은 발색이 사발 전체에 고르게 구현돼 불과 흙이 빚어낸 ‘기적적인 우연’을 작가의 집념으로 정복해 예술적 필연으로 승화시킨 수작으로 평가 받았다.

금상에는 배경란(경남 창원) 작가, 은상에는 이미진(경남 김해) 작가, 동상에는 홍호영(경남 창원)·김자숙(부산) 작가, 장려상에는 구동재(경남 밀양)·권인영(서울)·노선(부산)·송윤미(대구)·장시호(대구) 작가가 수상했다.

문경시 관계자는 “이번 공모대전 시상식은 오는 5월 10일 축제 폐막식 행사에서 진행된다”며 “본상 수상작은 5월 1일부터 5월 10일까지 10일간 개최되는 문경찻사발축제에서 만나 볼 수 있다”고 말했다.