(사)한국사교육연구협의회(이사장 박명희)가 창립 10주년을 맞이하여 2026 국제학술대회를 개최할 것이라고 밝혔다.

「아시아 사교육의 재구상: 경험, 정책 그리고 전망」을 주제로 개최하는 이번 학술대회는 올해 4월 24일부터 25일까지 진행될 예정이며, 한국과 중국, 일본 등 아시아 사교육 관련 종사자 및 연구자들이 모여 사교육에 대한 여러 담론을 나눌 계획이다.

아울러 Unesco 석좌교수인 Mark Bray 교수와 한국사교육연구협의회 박명희 이사장의 기조연설을 포함해 중국, 일본, 싱가포르, 호주, 베트남 등 다양한 국가의 사교육 연구 발표와 함께 라운드테이블 및 워크숍 등 참여형 프로그램으로 운영될 예정이다.

한편, 한국사교육연구협의회는 사교육을 단순한 시장 활동이 아닌 학문적 연구 주제로 삼아 교육학·경영학 등 다양한 학문 분야와 연계한 학제적 연구를 수행하고 있다. 이를 통해 학원 및 교육기업 등 민간 교육기관의 건전한 운영과 효율성을 높이고, 사교육이 공교육을 보완·협력할 수 있는 방안을 모색하여 국가 교육의 지속가능한 성장에 기여하고 있다.

박명희 회장은 “사단법인 한국사교육연구협의회는 학문적 연구, 정책 제언, 국제 교류를 통해 사교육 연구의 독창성과 전문성을 강화하며, 공교육과의 조화를 통한 국가 교육 발전에 앞장서고 있습니다.”라며 이번 학술 대회 참여를 독려했다.