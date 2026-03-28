- 옥정신도시 브랜드대단지 공급 잇따르며 생활 인프라 완성 단계…분양가상한제 단지 공급 예정

- 49층 랜드마크·초역세권·학원가 다 갖췄다…대방건설 옥정 브랜드타운 마지막 퍼즐

수도권 부동산 시장에서 경기 북부, 그중에서도 양주 옥정신도시가 부각되고 있다. 서울 접근성 개선 기대감에 신규 브랜드 대단지 공급이 맞물리면서, 실거주 수요와 투자 수요가 동시에 유입되는 흐름이다.

옥정신도시는 양주시 옥정동 일원에 조성된 2기 신도시다. 계획 인구 10만 명 수준의 대규모 개발로, 현재 주거·상업·교육 인프라가 빠르게 갖춰져 최종 완성 단계에 접어들었다. 중심상업지구에는 학원 89개, 점포 813개가 밀집해 생활 편의성이 높아졌고, 16만㎡ 규모의 옥정호수공원도 지역 주거 환경의 핵심 자산으로 자리 잡고 있다.

아파트 시장도 움직임이 감지된다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 옥정신도시 내 단지별 전용 84㎡ 실거래가는 최근 들어 단지 간 격차가 뚜렷해지는 양상이다. 브랜드 인지도와 입지 조건을 갖춘 단지를 중심으로 수요가 집중되며 시세를 끌어올리는 구조다. 대방건설이 시공한 ‘노블랜드 더시그니처’ 전용 84㎡는 2025년 12월 5억9,000만 원에 거래되며 같은 생활권 내 경쟁 단지들보다 10% 이상 높은 가격을 형성하는 동시에, 옥정 신도시 전용 84㎡ 아파트의 6억 거래를 목전에 두고 있다.

그간 경기 북부 신도시의 고질적 약점은 교통이었다. 서울과의 거리감이 수요를 억눌러 온 것이 사실이다. 그 변수를 바꿀 카드가 7호선 연장이다. 2030년 개통을 목표로 추진 중인 7호선 옥정 연장선은 옥정신도시에서 서울 도심권으로의 직접 접근을 가능하게 한다. 교통망 확충이 주거 선호도와 가격에 미치는 영향은 이미 수도권 곳곳에서 확인된 공식이다. GTX-A 개통 이후 동탄역 인근 전용 84㎡가 2년여 만에 4억 원 가까이 오른 사례는 그 압축판이다. 옥정의 7호선 연장이 같은 궤적을 밟을 것이라는 전망이 나오는 배경이다.

특히 양주시에는 GTX-C 노선 또한 계획되어 있다. 추후 덕정-옥정선 연장 계획이 실현되면 옥정중앙역에서 한 정거장 만에 덕정역으로 이동할 수 있고, 이를 통해 GTX 이용 접근성도 높아질 전망이다.

시장의 관심이 집중되는 또 다른 이유는 분양가상한제 적용 신규 물량의 등장이다. 주변 시세가 오르는 국면에서 분양가상한제 단지는 시세 대비 합리적인 가격에 새 아파트를 공급받을 수 있어 실수요자에게 안전마진을 제공한다. 특히 옥정신도시는 모든 인프라가 완성 단계에 접어들어, 입주시점에는 완벽한 인프라를 누릴 수 있어 인프라 확장을 토대로 한 차익도 기대된다.

이 가운데 대방건설의 ‘(가칭)옥정중앙역 디에트르’가 4월 분양을 앞두고 있다. 단지는 7호선 옥정중앙역(가칭, 2030년 예정) 바로 앞 초역세권 입지에 지상 최고 49층 2,807세대 규모 아파트다. 단지 동측으로는 옥정호수공원이 맞닿아 있고, 남측으로는 중심상업지구와 학원가가 바로 인접해 있다. 옥정신도시 최초 6레인 실내수영장을 포함한 커뮤니티 시설과 4베이 광폭 거실, 가변형 벽체 등 실거주 특화 설계도 갖춰 관심을 모은다.

견본주택은 양주시 옥정동 일원에 마련될 예정이며, 현장 부지 인근에 위치한다.