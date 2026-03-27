[헤럴드경제=함영훈 기자] ㈜파라다이스는 27일 서울 광진구 파라디아 빌딩에서 제55기 정기 주주총회를 개최하고 재무제표 승인, 이사 및 감사위원 선임 등 주요 안건을 원안대로 의결하며 성료했다고 28일 밝혔다.

파라다이스는 지난해 글로벌 경제의 불확실성과 아시아 관광산업의 경쟁 심화 속에서도 임직원의 역량을 모아 전년 대비 매출액 7.3%, 영업이익 14.5% 성장했다고 설명했다.

2025년 연결기준 매출 1조 1500억원, 영업이익 1558억원을 달성하며 2년 연속 역대 최대 실적을 달성한 파라다이스는 올해 복합리조트 중심 사업체계 고도화와 브랜드 아이덴티티 구축, AI 기반 고객 맞춤형 서비스 강화, 지속가능경영 체계 확립 등 중장기 성장 전략 추진을 본격화한다.

주주총회에서는 신규 이사 및 감사위원 선임과 함께 최근 상법 개정 흐름을 선제적으로 반영한 지배구조 개편 패키지가 정관 변경 핵심 안건으로 주목받았다.

정관 변경은 총 8개 항목으로 ▷사외이사 명칭을 독립이사로 변경 ▷감사위원 선·해임 시 3% 의결권 제한 강화 ▷감사위원 분리선임 확대 ▷전자주주총회 도입 ▷집중투표제 관련 배제 금지 반영 ▷이사회 거버넌스 개선 등이 포함됐다.

이는 기업 지배구조 개편의 핵심 방향으로 꼽히는 소액주주 권한 강화, 감사위원 독립성 강화, 전자 및 비대면 주주총회 확대 흐름을 전반적으로 반영하기 위한 취지다.

특히 감사위원 선임과 관련한 ‘3% 룰 강화’는 특정 주주의 의결권 행사 범위를 제한함으로써 의결권 집중을 완화하고, 기관투자자를 포함한 다양한 주주의 참여를 확대하는 효과를 기대할 수 있다. 또한 감사위원을 일반 이사와 분리하여 선임하는 구조를 확대함으로써 감사 기능의 독립성과 견제 역할을 한층 강화했다.

이와 함께 집중투표제 관련 배제 금지 원칙을 반영하여 소액주주 역시 이사 선임 과정에 실질적으로 참여할 수 있는 기반을 마련했으며, 배당기준일을 ‘선 배당액 확정 후 기준일 설정’ 방식으로 변경해 배당에 대한 예측 가능성과 투자자 편의성을 높였다.

아울러 자본준비금 감소를 통해 일부 금액을 이익잉여금으로 전환함으로써 비과세 배당 재원을 확보하는 기반도 마련했다. 이는 중장기적인 주주환원 정책의 유연성을 높이고, 안정적인 배당 정책 운영을 위한 재무적 토대를 강화하는 조치다.

파라다이스는 이번 주주총회를 통해 지배구조 관련 제도를 선제적으로 정비하고, 시장 변화에 대응하는 체계를 구축했다. 특히 주주권 보호와 이사회 독립성 강화, 감사 기능 고도화를 동시에 추진함으로써 투자자 신뢰를 제고하고 지속가능한 성장 기반을 마련했다는 평가다.

이사는 임준신 COO와 이찬열 CRO 및 CFO를 신규 선임했으며, 재무 전문가인 강선아 충남대 경영학부 교수를 독립이사 및 감사위원으로 신규 선임했다.

이어 (주)파라다이스는 같은 날 주주총회 종료 직후 열린 이사회를 통해 임준신 COO를 대표이사로 신규 선임, 기존 최종환 대표이사와 함께 각자대표 체제로 운영할 방침이다.

파라다이스 관계자는 “이번 정관 변경은 단순한 제도 정비를 넘어 글로벌 스탠다드에 부합하는 지배구조로의 전환을 의미한다”며 “앞으로도 주주가치 제고와 투명경영 강화를 위한 노력을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.