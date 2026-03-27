엄궁농산물도매시장 상인들과 현장 간담회 저온저장고 확충, 화재예방 대책 등 논의

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 고물가와 소비위축으로 고통을 겪고 있는 농산물 유통현장의 돌파구를 찾기 위해 부산시장이 유통 종사자들과 직접 소통에 나섰다.

박형준 시장은 27일 오전 엄궁농산물도매시장관리사업소 회의실에서 도매시장법인 및 중도매인 대표 등 유통 관계자 19명이 참석하는 ‘엄궁농산물도매시장 활성화 및 현장 소통 간담회를 개최했다.

간담회에서는 시설 노후화에 따른 이용객 불편 해소방안, 사계절 안전한 먹거리 공급을 위한 저온저장고 확충 및 물류 효율화, 화재사고 등 안전관리 대책, 이상기후로 인한 개방형 시설 유통종사자 환경개선 대책등 도매시장 운영 전반에 걸친 안전 및 시설관리 방안을 논의했다.

최근 시장 화재사고 등 안전관리 필요성 증대에 따라 부산시는 노후 화재예방용 차단기 전면 교체, 지능형 화재 탐지설비 정비 및 보강 등을 추진한다. 화재로부터 안전한 도매시장 환경을 만들고, 상인들과 고객들의 안전과 재산을 지키는 데 행정력을 집중할 계획이다.

시는 최근 시설 노후화와 안전문제 등 현장의 어려움을 고려해 올해 시설개선 예산을 전년 대비 약 3억5000만원 증액하고, 화재 예방을 위한 안전설비 재원도 3억2000만원 추가 확보해 투입할 예정이다.

나아가 서부산 교통망 확충과 물류 인프라 개선, 배후단지 조성에 따라 엄궁도매시장이 새로운 도약의 기회를 맞이할 것으로 보고 중장기적인 경쟁력 강화 방안도 추진할 계획이다.

박형준 시장은 “기후변화와 유통 트렌드의 급격한 변화 속에 현장 목소리에 답이 있다”며 “엄궁도매시장이 대한민국 농산물 유통 중심지로 도약할 수 있도록 해양농수산국을 중심으로 정책 지원과 소통을 아끼지 않겠다”고 약속했다.