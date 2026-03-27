컨테이너선 13척 점검 리스크 250여건 개선 중동 리스크 속 선제 대응 무사고 경영 박차

[헤럴드경제=정경수 기자] SM상선이 선제적 안전관리와 디지털 기술 도입을 통해 ‘스마트 해운’ 체계를 강화하고 무사고 경영에 속도를 내고 있다.

SM그룹은 해운부문 계열사 SM상선이 지난 1년간 미주 및 아시아 노선을 운항하는 컨테이너선 13척을 대상으로 총 24회의 안전점검을 실시했다고 27일 밝혔다.

이번 점검을 통해 선체와 주요 장비 상태, 선원 안전수칙 준수 여부 등 관리체계 전반을 집중적으로 점검했으며, 잠재적 위험요소 254건을 선제적으로 발굴해 즉각 개선 조치했다.

SM상선은 형식적인 점검을 넘어 실질적인 안전 확보에 초점을 맞췄다. 본사 해사안전팀과 베테랑 안전관리자가 갑판과 선교, 기관실 등 핵심 구역을 직접 순회하며 현장 중심 점검을 진행했다.

최근 중동 전쟁 장기화로 해운업계 전반에 안전운항에 대한 관심이 높아진 가운데, SM상선은 선제 대응을 통해 리스크 관리 역량을 강화하고 있다는 평가다.

디지털 기반 ‘스마트 해운’ 전환도 병행하고 있다. SM상선은 지난해 말 전 선박에 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 ‘스타링크’를 도입해 선박과 육상 상황실 간 대용량 데이터를 실시간으로 공유할 수 있는 환경을 구축했다.

이를 통해 선박 운항을 보다 정밀하게 모니터링하고, 기상 악화나 긴급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능해질 것으로 기대된다.

또 장기 항해 중인 승조원들이 가족과 원활히 소통할 수 있어 심리적 안정과 근무 만족도 향상에도 도움이 될 전망이다. 향후 원격 의료와 온라인 교육 등 지원 프로그램도 확대할 계획이다.

강호준 SM상선 대표는 “전방위적인 예방 활동을 통해 ‘중대재해 제로’를 유지하고 글로벌 수준의 운항 능력을 입증하겠다”며 “최신 기술 인프라를 적극 활용해 안전을 핵심 경영 가치로 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.