인포테인먼트 성능·안정성 개선 네이버 웨일 탑재 OTT·뮤직·웹툰까지 확대 티맵 UI 개편…폴스타4로 확대 적용 예정

[헤럴드경제=정경수 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 차량 내 엔터테인먼트 기능과 사용자 경험을 대폭 강화한다.

폴스타는 폴스타 2 고객을 대상으로 안드로이드 OS 13 적용과 네이버 웨일 탑재를 포함한 OTA 업데이트를 진행한다고 27일 밝혔다.

OTA는 서비스센터 방문 없이 무선 통신으로 차량 소프트웨어를 업데이트하는 기능으로, 차량 출고 이후에도 최신 상태를 유지할 수 있도록 지원한다.

이번 ‘P5.0.10’ 업데이트를 통해 폴스타 2는 운영체제가 안드로이드 13으로 업그레이드되며, 인포테인먼트 시스템 전반의 성능과 안정성이 개선됐다. 후방 카메라 오류도 함께 수정됐다.

특히 네이버 웨일이 새롭게 적용되면서 차량 내 콘텐츠 이용 범위가 크게 확대된다. 웨이브, 쿠팡플레이 등 OTT 서비스와 유튜브 뮤직 등 음악 스트리밍, 네이버 웹툰 및 e북 등 다양한 콘텐츠를 차량 내에서 즐길 수 있게 된다.

티맵(TMAP) 사용자환경(UI·UX)도 개선됐다. 운전자 중심 인터페이스를 적용해 시인성과 조작 편의성을 높였으며, 검색 및 환경설정 기능도 보다 직관적으로 개편됐다.

이번 업데이트는 향후 폴스타 4에도 연내 적용될 예정이다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “인포테인먼트 기능과 안정성을 강화해 고객들이 보다 편리하게 차량을 이용할 수 있도록 했다”며 “지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해 차량 기능과 사용자 경험을 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 말했다.