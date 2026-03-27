새마을식당 ‘승리의 바베큐 플레이트’도 선봬

[헤럴드경제=박연수 기자] 더본코리아가 프로야구 시즌을 맞아 야구장 전용 메뉴를 강화한다고 27일 밝혔다.

더본코리아는 현재 대전 한화생명 볼파크에서 새마을식당·역전우동·백스비어·한신포차·연돈튀김덮밥·리춘시장·빽보이피자·고투웍 8개 브랜드를, 대구 삼성라이온즈파크에서 역전우동을 운영하고 있다.

메뉴 개편은 컵형·세트형·꼬치형 등 야구장 특성에 맞췄다. 역전우동은 ‘컵 냉우동·컵 꼬치어묵’, 백스비어는 ‘홈플레이트 세트·바삭먹태클린업 세트’, 한신포차는 ‘한신무뼈닭발·오돌뼈 주먹밥 세트’, 연돈볼카츠는 ‘볼카츠팝·고기튀김팝’을 운영한다. 리춘시장은 ‘마라꼬치 3종’, 고투웍은 ‘레몬크림새우·칠리새우·마라새우’ 등을 선보인다.

새마을식당은 28일 개막일에 맞춰 야구장 전용 ‘승리의 바베큐 플레이트’를 출시한다. 소고기 큐브스테이크·철판구이 새우·열탄불고기·또띠아·모닝빵 등으로 구성했다.

더본코리아 관계자는 “앞으로도 공간의 특성과 고객 이용 방식에 맞춘 메뉴를 선보여 맞춤형 외식 경험을 확대할 것”이라고 말했다.