중동전쟁 충격 대응 종료 시점 4월→5월 말로 늦춘다

[헤럴드경제=민상식 기자] 정부는 중동전쟁의 충격을 줄이도록 유류세 인하 폭을 확대하는 등 민생 안정 대책을 추가로 실행한다.

현재 휘발유, 경유의 유류세를 각각 7%, 10% 인하하고 있는데 인하 폭을 27일부터 15%, 25%로 각각 확대한다.

이에 따라 부가가치세를 포함한 리터당 유류세는 휘발유가 763원에서 698원으로 65원 감소하고, 경유는 523원에서 436원으로 87원 줄어든다.

유류세 인하 조치는 기존에는 4월에 종료 예정이었지만 그 시점을 5월 말로 늦춘다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 열린 관계부처 합동 브리핑에서 이런 계획이 담긴 ‘중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안’을 발표했다. 정부는 이날 이재명 대통령이 주재한 ‘비상경제점검회의’에서 이런 방안을 확정했다.

구 부총리는 “경유는 산업·물류·서민 생계에 가장 필수적인 연료”라고 경유 유류세를 더 많이 인하하는 배경을 설명하고서 “상황이 악화하면 국제유가·전쟁 상황을 봐서 추가로 (인하) 해 나갈 계획”이라고 말했다.

유류세 인하 폭 확대는 관련법 시행령이 공포되는 다음달 1일 시행하되 석유 제품 최고 가격을 조정하는 이달 27일부터 소급해 적용한다.