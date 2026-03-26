tvN ‘도깨비’ 주역들과 떠나는 짧은 여행

[헤럴드경제=손미정 기자] tvN 레전드 드라마 ‘도깨비’ 주역들이 방영 10주년을 맞아 시청자들의 ‘추억 소환’에 나선다.

26일 tvN은 공유와 이동욱, 김고은, 유인나 등 작품의 주역들이 짧은 여행을 통해 ‘도깨비’의 특별한 의미를 돌아보는 특별프로그램 ‘도깨비 10주년(가제)’를 선보인다고 밝혔다.

지난 2016년 tvN에서 첫 방송한 ‘쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비’는 방송 당시 케이블 드라마 사상 최초로 시청률 20%를 돌파하는 기록을 세웠다. 드라마는 배우들의 섬세한 연기와 김은숙 작가 특유의 감각적 대사, 이응복 감독의 영상미에 음원차트를 점령한 오리지널사운드트랙(OST)까지 더해지며 방영 당시 ‘도깨비’ 신드롬을 일으키기도 했다.

특히 이번 ‘도깨비 10주년’은 드라마 10주년 기념과 동시에 tvN 20주년 에디션으로 꾸며져 그 의미를 더한다.

tvN 측은 “‘도깨비’는 방영 당시를 넘어 지금까지도 꾸준히 사랑받는 상징적인 작품”이라면서 “10주년 특집을 맞이해 tvN과 함께한 시청자들의 추억을 소환하고 다시 만난 인생작에 대한 향수를 불러일으킬 것”이라고 밝혔다.

‘도깨비 10주년(가제)’은 올 상반기에 방송될 예정이다.