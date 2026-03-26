“주권·안보 지키기 위해 필요한 모든 대책 실행할 권리” 주변국 때리는 이란·대리세력 “악질적 국제법 위반” 규탄

[헤럴드경제=서지연 기자] 이란과 그 대리 세력의 공격을 받는 중동 6개국이 군사 반격 가능성을 언급하고 나섰다.

사우디아라비아 국영 SPA 통신 등에 따르면 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 요르단은 25일(현지시간) 이 같은 내용을 담은 공동성명을 발표했다.

이들 아랍국은 “국가는 공격을 받을 경우 개별적으로, 집단으로 스스로 방어할 권리가 (국제법으로) 보장된다”며 “우리는 우리의 주권, 안보, 안정을 수호하기 위해 필요한 모든 대책을 실행할 권리가 있다”고 강조했다.

대표적 국제법인 유엔 헌장 51조는 무력 공격이 발생할 경우 유엔 안전보장이사회(안보리)가 필요한 조처를 할 때까지 공격받은 국가가 스스로 또는 동맹과 함께 방어에 나설 권리를 부여한다.

중동 내 아랍권의 이날 군사행동 언급은 이란이 미국, 이스라엘과의 전쟁에서 주변국 공습을 반격의 한 축으로 삼는 상황에서 나왔다.

이란은 미사일, 드론 공격으로 주변국의 산업 기반인 에너지 시설이나 관광지를 파괴하고 외국 영공을 공습 경로로 삼아 역내에 심각한 경제적, 정치적 혼란을 촉발했다.

중동 6개국은 “이란의 노골적 공격을 가장 강력한 언어로 다시 규탄한다”며 “이란이 직접 했든 대리 세력이나 지원하는 무장 정파를 통해서 했든 간에 이런 공격은 주권, 영토보전, 국제법, 국제인도법, 유엔 헌장에 대한 악질적 침해나 위반”이라고 지적했다.

이라크를 근거지로 삼고 역내 주요 기반시설을 공격하는 친이란 세력을 규탄하는 목소리도 이날 공동성명에서 따로 부각됐다.

중동국들은 “이란의 행위는 국제법과 규약을 어기고 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반했다”며 “이란은 결의에 따라 즉각적, 무조건적으로 주변국을 겨냥한 공격이나 위협을 멈춰야 하고 여기에는 대리 세력 동원도 포함된다”고 지적했다.

안보리는 지난 11일 미국 뉴욕에 있는 본부에서 긴급회의를 열어 이란의 중동국 공격 중단을 요구하는 결의안을 가결한 바 있다.

아랍 6개국은 “이란에 충성하는 잠복 요원들, 헤즈볼라와 연계된 테러 집단들이 계획하는 안정을 해치는 행위, 주변국의 안보와 안정을 위협하는 활동을 규탄한다”고 밝히기도 했다.

jangje@yna.co.kr

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