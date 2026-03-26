제25기 정기 주주총회 개최 물류사업, 핵심 거점 운영 경쟁력 제고 해운사업, 원가 경쟁력 강화 유통사업, CKD 공급 국가 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 이규복 현대글로비스 대표이사가 지속가능한 성장을 위한 실천 과제로 자산 기반 경쟁력 제고와 비계열 사업 확대 집중을 제시했다.

이 대표는 26일 열린 제25기 정기주주총회에서 ”올해는 미국 관세 등 주요국의 통상정책 변화와 중동 지역 위기 고조 등 지정학적 갈등으로 글로벌 공급망 환경의 변동성과 복잡성은 더욱 커질 것으로 보인다“며 ”이 같은 환경 변화는 물류 및 공급망 전반에 새로운 도전과 기회를 동시에 가져오고 있다“고 진단했다.

그러면서 “현대글로비스는 이러한 변화를 사업 체질을 한 단계 더 강화하고 중장기 경쟁력을 선제적으로 준비해야 할 국면으로 보고 있다”며 “이를 위해 당사는 전 사업 부문에서 자산 기반 경쟁력을 높이고, 비계열 사업 확대라는 전략 방향을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

사업 부문별 전략을 살펴보면, 먼저 물류사업에서는 글로벌 핵심 거점의 운영 경쟁력을 강화해 비계열 고객 대응 역량을 높이고, 육상·해상·항공을 아우르는 종합 물류 포트폴리오를 안정적으로 구축하겠다는 구상이다. 아울러 자동화와 디지털 기반의 운영 고도화를 통해 서비스 품질과 수익성을 함께 제고하겠다는 계획이다.

해운사업에서는 고정성 선박 중심의 선대 운영을 통해 원가 경쟁력을 강화하고, 이를 기반으로 중국 현지 OEM과의 전략적 협업을 확대한다. 또한, 상용차와 건설기계 등으로 영업 영역을 점진적으로 확장하며, 친환경 에너지 운송 등 미래 수요에 대응할 수 있는 사업 기반도 단계적으로 확충해 사업의 안정성과 성장성을 함께 높여 나가겠다는 방침이다.

유통사업에서는 부품수출(CKD) 통합 운영의 본격화를 바탕으로 CKD 공급 국가를 확대하고, 자동화 기반의 운영 효율 개선을 통해 글로벌 공급 경쟁력을 높이는 것은 물론 중고차 및 전략 소재 유통 등 신규 영역에서도 그룹 밸류체인과 연계한 지속 가능한 성장 기회를 꾸준히 모색하겠다는 복안이다.

이 대표는 “현대글로비스는 이미 시장에 약속드린 중장기 전략을 실행의 기준으로 삼고, 성과로 입증하는 데 경영의 중심을 둘 것”이라며 “우리는 2030년까지의 성장 전략과 방향성을 바탕으로, 지난 2년간 어려운 외부 환경 속에서도 전략 실행에 집중하며 당초 계획을 넘어서는 실적과 성과를 만들어 왔습니다. 2026년에도 이러한 실행력과 성과 중심의 기조를 흔들림 없이 이어가겠다”고 말했다.

이어 “특히, 선대 운영 합리화와 확장을 통해 구축해 온 자산 기반 경쟁력을 바탕으로 창출된 재무적 성과를 수익형 자산 투자와 미래 성장 기반 확보로 연결하는 선순환 구조를 더욱 공고히 해 나갈 것”이라며 “기존 사업에서는 자산 효율성과 수익성을 함께 높이고, 신규 사업 영역에서는 중장기적으로 실질적인 수익 창출로 이어질 수 있는 기반을 단계적으로 마련하겠다”고 덧붙였다.

이 대표는 또 “현대차그룹이 추진하고 있는 인공지능(AI) 로보틱스 생태계 내에서, 현대글로비스는 각 계열사의 역량이 효과적으로 연결될 수 있도록 물류 및 공급망 흐름을 최적화하는 역할을 수행하며, 기술이 현장과 사업으로 확장되는 과정에서 실질적인 실행력을 뒷받침해 나갈 것”이라고 강조했다.

이 대표는 지난해 경영 성과에 관해 “2025년은 글로벌 경기 둔화와 고금리 기조의 지속, 주요국의 통상 정책 변화와 보호무역 기조 강화, 지정학적 리스크와 환율 변동성 확대 등으로 전례 없는 수준의 경영환경 변화가 이어진 한 해였다”며 “이러한 여건 속에서도 현대글로비스는 자산 확대를 통한 성장과 비계열 고객 확대라는 중장기 전략 기조를 일관되게 추진하며, 사업의 본질과 경쟁력 강화에 집중해 왔다”고 설명했다.

그러면서 “그 결과 지난해 매출은 전년 대비 4% 증가한 29조5664억원으로 2024년에 이어 2년 연속 사상 최대 매출을 달성했으며, 영업이익 또한 전년 대비 18% 증가한 2조730억 원을 기록하며 사상 최대의 영업이익과 영업이익률을 달성했다”며 “아울러 지속적인 실적 성장과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 국내 주요 신용평가사 3사로부터 모두 AA+ 등급을 획득했으며, 최근에는 국제 신용평가회사 무디스로부터 A3 등급으로 상향되면서 글로벌 시장에서도 재무 안정성과 사업 경쟁력을 인정받았다”고 말했다.

마지막으로 이 대표는 “현대글로비스는 기존 사업의 안정적인 확대와 비계열 고객 기반 강화를 지속하는 한편, 미래 사업을 위한 인프라 구축에도 균형 있게 대응해 주주 여러분께 약속드린 방향을 흔들림 없이 실행해 나갈 것”이라고 강조했다.