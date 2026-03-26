충분한 재고 바탕으로 안정적으로 생산·공급

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시가 최근 유가 상승 등 중동 정세 불안과 관련해 종량제봉투 수급에 대한 시민들의 우려가 제기됨에 따라, 26일 종량제봉투 공급상황과 가격정책에 대한 공식 입장을 밝혔다.

최근 일부에서 원유 정제 과정에서 생산되는 나프타(Naphtha)수급 차질로 플라스틱 원료 부족이 발생하고, 이로 인해 종량제봉투 가격 상승이나 품귀 현상이 나타날 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

이에 대해 양주시는 현재 종량제봉투는 국내 생산 기반과 충분한 재고를 바탕으로 안정적으로 생산·공급되고 있으며, 단기적인 원자재 수급 변화가 즉각적인 공급 차질로 이어질 가능성은 매우 낮다고 설명했다.

다만, 일부 불안 심리에 따른 과도한 구매(사재기)가 오히려 일시적인 품절을 초래할 수 있다고 보고, 수급 안정을 위해 1인당 구매 수량을 10매로 제한하는 조치를 시행할 예정이다.

장석출 청소행정과장은 “종량제봉투는 지속적으로 공급되고 있으므로 필요 이상 구매는 자제해 주시고, 평소 사용량에 맞는 정상적인 구매를 해주시길 바란다”고 전했다.

또한 종량제봉투 판매가격은 「폐기물관리법」 및 지자체 조례에 따라 결정되는 공공요금으로, 단기간 원자재 가격 변동을 이유로 인상되는 구조가 아니라고 밝혔다.

양주시는 앞으로도 국제 유가 및 원자재 수급 상황을 지속적으로 점검하고, 시민 부담 완화를 위해 필요시 생산업체와 협력해 공급 안정 대책을 마련할 계획이다.