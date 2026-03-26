[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점과 상인점은 오는 27일부터 4월 5일까지 10일간 ‘스프링 세일(SPRING SALE)’을 열고 본격적인 봄 시즌 고객 맞이에 나선다고 25일 밝혔다.

본격적인 봄 시즌에 맞춰 나들이와 야외활동을 서두르는 고객들을 위해 실질적인 혜택과 다채로운 쇼핑 콘텐츠 중심으로 이번 세일을 기획했다.

먼저 봄 정기 세일에는 약 200여 개의 인기 브랜드가 참여해 2026년 S/S 신상품을 포함한 다양한 패션상품을 선보인다.

봄철 스타일링을 완성할 모자, 스카프 등 시즌 잡화와 주얼리 품목은 물론 집안 분위기를 화사하게 바꿀 수 있는 인테리어 소품과 주방 식기 등 라이프스타일 상품군도 풍성하게 마련해 선택의 폭을 넓혔다.

점포별 특성에 맞춘 대형 특집전도 준비했다.

대구점은 오는 27일부터 4월 2일까지 지하 2층 특설행사장에서 ‘새봄 맞이 여성패션 특집전’을 열고 ‘이새’, ‘엠씨’ 등 인기 브랜드의 원피스와 트렌치코트를 합리적인 가격에 선보인다.

상인점 역시 같은 기간 ‘봄 아웃도어 초대전’을 통해 ‘케이투(K2)’, ‘블랙야크’ 등의 기능성 웨어를 최대 60% 할인된 가격에 제안하며 본격적인 야외 활동 수요를 공략한다.

특히 본격적인 결혼 시즌을 맞아 예비 신혼부부를 위한 ‘웨딩 페어’도 함께 열린다.

이번 행사는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 ‘웨딩 마일리지’를 두 배로 적립할 수 있는 프로모션으로, 올해는 4월 3일부터 12일까지 진행한다.

또 행사 기간 중 1000만원 이상 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 에비뉴엘 고객 전용 혜택인 ‘더한옥헤리티지’ 호텔 갈라 디너 티켓을 증정하는 특별한 이벤트도 마련했다.

미식가들을 위한 테마 행사도 함께 진행된다.

대구점과 상인점 식품관에서는 ‘롯데 와인 위크’가 동시에 펼쳐진다.

전 세계 프리미엄 빈티지부터 가성비 좋은 데일리 와인까지 폭넓게 선보이며 특히 와인 매장에서 20만원 이상 구매 시 5% 상당의 롯데 모바일 상품권을 증정하는 등 쇼핑의 즐거움을 더했다.

유현권 롯데백화점 대구점장은 “본격적인 봄 시즌에 맞춰 나들이를 준비하는 고객들에게 실질적인 쇼핑 혜택을 제공하고자 이번 세일을 준비했다”며 “다채로운 기획전과 풍성한 사은 행사를 통해 최적의 쇼핑 기회를 제공할 것”이라고 밝혔다.