총 89억 원 투입 지역 내 11개 구간 3.6km 정비...30년 이상 된 노후관 교체로 지반침하(싱크홀) 및 침수 방지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 지반침하(싱크홀)의 주요 원인인 노후 하수관로의 대대적 정비를 통해 주민 안전을 위한 ‘지하 인프라 혁신’에 나선다.

구는 올해 서울시로부터 총 89억 원 사업 예산을 확보하고 올 연말까지 지역 내 11개 구간 총 3.6km에 달하는 노후 하수관로에 대해 본격적인 개량 공사를 진행한다.

안전한 하수관으로 도시기반시설을 강화함은 물론 지반침하에 대한 주민 불안감을 해소하기 위해 추진한다.

주요 정비 대상은 준공 후 30년이 지난 노후 하수관 중 CCTV 조사와 주민 신고 등에 의해 파손, 함몰, 이음부 탈락 등이 확인된 위험 구간이다.

아울러 지난해 집중호우 때 일부 저지대 주택에서 발생한 침수 사례 분석을 바탕으로 하수관을 개량해 수해 대응 능력을 근본적으로 강화한다는 목표다.

구는 하수관로 정비와 더불어 빗물받이, 맨홀 등 부대시설의 노후·파손 여부도 병행 점검한다.

긴급 상황에서는 현장 기동반을 투입해 즉각적인 응급 복구를 실시한 뒤 근본 조치를 위해 전문 시공업체를 통한 개량 공사에 나선다.

이성헌 서대문구청장은 “이번 공사는 지반침하를 예방하고 수해에 철저히 대비하기 위한 핵심 사업”이라며 “공사 재료에 대한 철저한 품질관리와 신속한 시공으로 주민 안전 확보에 총력을 기울이겠다”고 말했다.