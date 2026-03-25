중동발 에너지 위기 대응 ‘절감 대책’ 시행 무역센터·회원사까지 3대 트랙 추진 수열에너지 가동 등 전력 관리 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국무역협회가 중동발 에너지 위기 심화에 대응해 전사적인 에너지 절감 대책을 시행한다.

무역협회는 25일 정부의 에너지 절약 정책에 부응하고 글로벌 에너지 수급 불안에 대응하기 위해 ‘에너지 절감 대책’을 수립하고 캠페인에 돌입한다고 밝혔다.

이번 조치는 이란 사태에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등으로 에너지 위기가 고조된 가운데, 정부가 원유 위기경보를 ‘주의’ 단계로 격상하고 공공부문 차량 5부제를 시행한 데 따른 것이다.

무역협회는 협회 내부와 무역센터, 회원사를 아우르는 ‘3대 트랙’ 구조로 절감 대책을 추진한다.

우선 본부와 13개 지역본부에서는 자가용 5부제를 의무 시행하고 업무용 차량 운행을 제한하는 등 수송 부문 에너지 절감에 나선다. 점심시간 전층 소등과 계단 이용 권장 등 일상 속 에너지 사용 줄이기도 병행한다.

무역센터 컴플렉스에 대한 전력 관리도 강화한다. 코엑스 전시장과 도심공항터미널 등 주요 시설의 에너지 사용을 줄이는 한편, 수열에너지 시스템을 본격 가동해 냉방 에너지 절감에 나선다. 이를 통해 연간 약 11억원의 에너지 비용 절감과 함께 온실가스 약 2400톤 감축 효과가 기대된다.

회원사 참여도 확대한다. 무역협회는 약 7만개 회원사를 대상으로 ‘에너지 함께 줄이기’ 캠페인을 오는 4월부터 전개해 업계 전반의 동참을 유도할 계획이다.

무역협회 관계자는 “이번 대책은 무역업계 전체가 위기 극복에 함께 나선다는 데 의미가 있다”며 “에너지 절감을 넘어 효율성을 높이고 수출 기업의 경쟁력을 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

앞서 정부는 전날 중동발 에너지 수급 불안에 대응해 원유 위기경보를 ‘주의’ 단계로 격상하고, 공공부문 차량 5부제 시행과 함께 재택근무 도입 검토 등 고강도 수요 관리 대책을 추진하고 있다.