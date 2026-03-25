[헤럴드경제=조용직 기자] 한화금융 ‘플러스(PLUS)’가 PGA투어 김주형과 공식 스폰서십 연장 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

플러스는 LIV 골프 ‘코리안 골프 클럽(KGC)’ 스폰서십에 이어 김주형과 스폰서십을 통해 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화할 방침이다. 아울러 김주형에게 금융 컨시어지 서비스를 제공해 필드 밖의 인생 설계까지 맞춤형 지원을 이어갈 예정이다.

김주형은 이날 막을 내린 TGL(Tomorrow Golf League)에서 전설 타이거 우즈, 맥스 호마, 케빈 키스너와 함께 ‘주피터 링크스 골프 클럽(Jupiter Links Golf Club)’ 팀을 구성해 출전했다. 김주형은 팀의 막내임에도 불구하고 결정적인 순간마다 과감한 샷을 선보이며 팀의 준우승을 이끌었다. 특히 대회 과정에서 홀인원을 기록하는 등 인상적인 활약을 펼쳤다.

어린 시절부터 해외 무대에서 성장해 온 김주형은 PGA 투어 최연소 3승을 달성한 골퍼다.

한화생명 박찬혁 플러스실장은 “김주형은 도전과 성장의 과정을 통해 스스로의 한계를 확장해 나가고 있는 선수”라며 “최근의 성과와 더불어 새로운 인생의 전환점을 맞이한 지금, 선수의 새로운 챕터를 함께하는 파트너로서 지속적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다