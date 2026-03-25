[헤럴드경제=장연주 기자] ‘저속노화’ 붐을 일으킨 정희원 저속노화연구소 대표가 유튜브에 복귀했다. 사생활 논란으로 활동을 사실상 중단한 지 약 4개월 만이다.

정희원은 최근 유튜브채널에 ‘간헐적 단식, 왜 누구에겐 독이 될까요?’라는 제목의 영상을 올리며 활동을 재개했다. 영상에서 그는 자신을 둘러싼 논란에 대한 언급 대신 의학적 설명에 집중했다.

영상 설명란에는 ‘그 동안 걱정과 관심을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 유익한 내용으로 찾아뵙겠다’고 적었다.

정희원은 지난해 12월 전직 연구원 A씨를 스토킹 및 공갈미수 혐의로 고소했다. 정희원 측은 A씨가 자택과 가족 주변에 접근하며 위협했다고 주장했지만, 상대 측은 저작권 및 관계 갈등 과정에서 발생한 문제라고 반박했다.

양측은 스토킹처벌법 위반, 주거침입, 공갈미수, 강제추행, 무고, 명예훼손 등 여러 혐의로 맞고소를 이어갔다. 그러나 최근 서로에 대한 처벌 불원서를 제출하며 법적 분쟁은 일단락되는 모양새다.

경찰은 A씨를 스토킹처벌법 위반 및 주거침입 혐의로 검찰에 불구속 송치했고, 일부 혐의는 불송치 처리됐다. 정 대표 관련 혐의에 대해서는 추가 판단이 진행중이다.