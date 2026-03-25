지난해 지하철 유실물 하루 평균 약 460건 접수…지갑·의류·가방 순으로 많아 습득된 현금만 5억8000만 원…‘국중박’ 기념품‧유명 제과점 빵 등 가지각색 유실물도 접수 물건 놓고 내렸다면 놓고 내린 위치와 시간 등 파악하고 신고한 뒤 경찰민원24활용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 지하철에서 하루 평균 460건의 유실물이 접수되는 것으로 나타났다.

가장 많이 접수되는 물건은 지갑이었으며 의류와 가방이 뒤를 이었다. 때로는 ‘품절 대란’인 국립중앙박물관 기념품과 마라톤 대회 기념품, 대전 지역 유명 제과점의 빵 등 이색적인 유실물도 접수되곤 한다.

서울교통공사는 2025년 유실물 통계를 분석한 결과 지난 한 해 동안 총 16만7738건의 유실물이 접수됐다고 밝혔다. 2024년(15만2540건) 대비 약 10% 늘어난 수치로 최근 5년간 지하철에 접수되는 유실물은 매년 늘고 있다.

5년 간 유실물 품목 부동의 1위는 지갑…습득된 현금은 5억8000여만 원

지난해 한 해 동안 서울 지하철에서 접수된 유실물은 16만7738건으로, 하루 평균 약 460건에 달한다. 지난해 약 3분마다 1건씩 지하철에서 물건이 분실된 셈이다.

유실품 품목별로 보면 지갑이 3만6387건으로 가장 많았고, 이어 의류 2만7226건, 가방 2만662건, 휴대전화 1만9966건, 귀중품 1만1064건 순으로 나타났다. 의류와 귀중품은 지난해 대비 각각 약 16%(2만3435건→2만7226건), 26%(8805건→1만1064건)가 늘어 큰 폭으로 늘어났다.

지갑은 최근 5년간 유실물 품목 중 부동의 1위를 지키고 있다. 하지만 지갑을 제외한 품목별 순위는 매년 변화하고 있다. 매년 2~3위를 유지해 상위권을 지키고 있던 휴대전화는 지난해 4위로 떨어졌으며, 2021년에 1만4015건으로 4위였던 의류는 지난해 유실물 품목 중 2위로 올랐다.

유실물로 접수되는 현금도 매년 수억 원에 달한다. 지난해 공사는 서울 지하철에서 습득된 현금 유실물 5억 8090만 원(1만82건) 중, 4억 3960만 원(7630건, 75.7%)을 본인에게 인계했다. 나머지 주인이 찾아가지 않은 현금 1억 4130만 원(2452건, 24.3%)은 경찰에 인계했다.

매년 5억 원 이상의 금액이 현금 유실물로 접수되고 있으며, 현금 및 귀중품의 경우는 본인 인도율을 높이기 위해 즉시 경찰서로 이관하고 있다.

지난해 유실물이 가장 많이 접수된 역은 방화역(8943건), 양천구청역(6121건), 봉화산역(4724건) 오금역(3932건), 불암산역(3637건) 순이었다.

해당 역사들은 각 호선의 종착역으로, 차량기지로 들어가기 전에 직원들이 열차 내 유실물을 최종적으로 확인하게 돼 많은 유실물이 접수된다.

예상치 못한 종류의 유실물도 많다. 마라톤 대회가 개최되는 주말이면 대회 주최 측에서 제공하는 마라톤 기념품들이 유실물로 접수되며, 이촌역에서는 ‘품절 대란’으로 구하기 어려운 국립중앙박물관 기념품이 유실물로 들어오기도 한다. 기차역이 있는 서울역에서는 대전 지역 유명 제과점의 빵이 유실물로 접수되기도 한다.

유실물 중 51.4%는 주인에게 인계…물건 놓고 내렸다면 인지 즉시 신고해야

2025년 접수된 16만7738건의 유실물 중 8만6224건(51.4%)은 주인에게 인계했다. 나머지 5만474건(30.1%)은 경찰에 이관되었고 3만1020(18.5%)건은 아직 주인에게 돌려주지 못하고 보관 중이다.

각 역에서 유실물이 접수되면 우선 경찰민원24(www.minwon24.police.go.kr)에 등록하며, 이후 호선별로 운영 중인 유실물센터로 인계한다. 승객이 바로 찾아가지 않을 경우 1주일간 보관 후 경찰서로 이관한다.

음식물 유실물의 경우 당일 폐기가 원칙이다. 예외적으로 통조림류 등 보관 및 이관할 수 있는 물품은 타 유실물과 동일하게 처리하고 있다.

누구나 컴퓨터 및 핸드폰으로 경찰민원24 사이트에 접속할 수 있다. 날짜와 물품 유형, 잃어버린 위치 등을 검색할 수 있으며, 사진이 등록되기도 한다. 검색 결과 본인의 유실물을 찾았다면, 신분증을 지참하여 물건이 보관된 역 또는 유실물센터로 찾아가면 된다.

지하철 이용 중 유실물이 발생했을 경우 발빠른 대처가 가장 중요하다. 열차나 역사 내에서 물건을 분실했음을 인지한 즉시, 가까운 고객안전실 또는 고객센터(1577-1234)로 방문, 연락해 △차량 시간 △내린 칸 위치 △짐의 위치 등을 공유하면 보다 신속한 확인과 조치가 가능하다.

언제나 원하는 곳에서 유실물 수령 가능…다양한 유실물 편의 서비스 제공 중

공사는 편리하게 유실물을 찾아갈 수 있도록 다양한 편의 서비스를 제공하고 있다. ‘물품보관전달함 서비스’는 유실물센터에서 물건을 유실물센터가 위치한 역사의 물품보관함(시청②, 충무로④, 왕십리⑤, 태릉입구⑦)에 넣은 뒤 위치와 비밀번호를 안내하면, 이용객은 원하는 시간에 방문해 유실물을 찾아갈 수 있는 서비스이다.

지난해 6월부터는 ‘또타 유실물 배송서비스’도 운영하고 있다. 유실물센터에 보관된 물건을 원하는 역사 물품보관함으로 배송해 퇴근길 등 편한 시간에 원하는 역에서 유실물을 수령할 수 있도록 한 서비스로, 시민 편의를 높이는 데 도움이 되고 있다.

기존 ‘물품보관전달함 서비스’는 유실물센터가 위치한 역사에서만 유실물을 받아볼 수 있었다면, ‘또타 유실물 배송서비스’를 활용해 회사 근처 역이나 집 근처 역을 지정해 유실물을 수령할 수 있다.

아울러 공사는 유실물 본인 인계율을 높이고 이용객 편의를 확대하기 위해 ‘유실물 집앞배송 서비스’ 도입도 준비하고 있다. 해당 서비스는 유실물센터에 보관된 물품을 고객이 원하는 주소로 택배 배송하는 방식으로 운영될 예정이며, 올해 6월부터 시행을 목표로 추진 중이다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “지하철에서 발생하는 유실물은 시민들의 일상과 이동 모습이 반영된 결과로, 유실물이 신속하게 주인에게 돌아갈 수 있도록 서비스를 개선하고 있다”며 “앞으로도 물건을 잃어버린 시민들이 쉽게 유실물을 찾을 수 있도록 시민 중심의 다양한 유실물 편의 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.