기아, 오토랜드 광주에 고객 체험 공간 조성

기아 홈페이지에서 사전 신청 가능

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 기아가 글로벌 베스트 셀링카부터 전기차(EV)까지 다양한 차종을 생산하는 대표 생산 거점 ‘오토랜드(AutoLand) 광주’에 고객 체험 공간을 새롭게 마련해 개관한다고 25일 밝혔다.

이번에 선보인 ‘오토랜드 광주’ 브랜드관은 ‘오토랜드 광명’과 ‘오토랜드 화성’에 이은 기아의 세 번째 고객 체험형 브랜드관으로 오토랜드 광주 본관동 1층에 있다.

기아는 이번 광주 브랜드관 개소를 통해 국내 전 생산거점에 고객 체험 공간을 구축했다.

오토랜드 광주에 선보인 고객 체험 공간은 차별화된 생산 기술 체험과 함께 고객이 새로워진 기아의 비전 및 브랜드 스토리를 직접 체험해 볼 수 있다.

광주를 대표하는 KBO 인기 야구 구단 ‘기아 타이거즈’의 통산 열두 번의 우승 역사를 살펴볼 수 있는 ‘기아 타이거즈 존’도 마련됐다.

기아 오토랜드 광주 공장장 문재웅 전무는 “오토랜드 광주 고객 체험 공간이 고객들이 방문하는 공간이자, 기아의 생산 기술과 비전을 직접 체험할 수 있는 최적화된 고객 접점이 되길 기대한다”고 밝혔다.