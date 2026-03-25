MCE 2026…지난해 인수한 플렉트그룹과 첫 참가 가정용부터 상업용까지 폭넓게 수상

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 유럽 최대 냉난방공조 전시회 ‘MCE 2026’에서 8개 부문 우수상을 수상하며 글로벌 HVAC(냉난방공조) 기술 경쟁력을 입증했다.

삼성전자는 24일(현지시간)부터 27일까지 이탈리아 밀라노에서 열린 MCE 2026에서 제품 혁신성, 에너지 효율, 지속가능성 등을 평가하는 ‘MCE 어워드(Excellence Awards)’에서 총 8개 우수상을 받았다고 밝혔다. 심사는 밀라노 공과대학교 교수진 등 전문가로 구성된 심사위원단이 진행했다.

삼성전자는 가정용부터 상업용까지 폭넓은 공조 제품군에서 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았다.

2026년형 가정용 에어컨 ‘AI 무풍콤보 프로 벽걸이’는 사용자 위치와 활동량을 감지하는 모션 레이더 센서를 기반으로 직접풍과 간접풍을 자동 조절하는 ‘AI·모션 바람’ 기능을 적용해 2개 부문에서 우수상을 수상했다. 또 제습 시 에너지 소비를 최대 30% 줄이는 ‘쾌적제습’ 기능으로 효율성을 높였다.

화석연료 보일러를 대체할 기술로 주목받는 히트펌프 냉난방 시스템 ‘EHS’ 라인업에서도 ‘EHS 올인원’과 ‘EHS 캐스케이드 컨트롤러’가 나란히 수상했다.

‘EHS 올인원’은 냉난방과 온수를 동시에 제공하는 히트펌프 시스템으로, 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 활용해 에너지 효율을 높인 것이 특징이다. ‘EHS 캐스케이드 컨트롤러’는 최대 8대의 히트펌프를 통합 제어해 실시간 부하에 따라 필요한 만큼만 가동하도록 설계됐다.

가정용 EHS 실내기 ‘DVM 하이드로 유닛’과 ‘클라이밋허브 S2’도 수상 목록에 포함됐다. 두 제품은 7형 디스플레이를 통해 집안 냉난방 기기의 상태를 모니터링하고 간편하게 제어할 수 있다.

상업용 시스템 에어컨 ‘DVM S2 R32’와 ‘DVM S Mini R32’ 역시 우수상을 받았다. 두 제품은 기존 냉매 대비 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 낮은 R32 냉매를 적용, 지속가능성 평가에서 높은 점수를 받았으며, AI 기반 운전 제어로 에너지 효율을 높였다.

임성택 삼성전자 DA사업부 에어솔루션사업팀 부사장은 “이번 수상은 삼성 공조 기술이 혁신성과 에너지 효율, 지속가능성 측면에서 글로벌 최고 수준임을 확인한 성과”라며 “앞으로도 다양한 생활환경을 더욱 쾌적하고 효율적으로 만드는 차별화된 공조 솔루션을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 이번 전시에서 ‘쾌적함’과 ‘연결성’을 주제로 약 504㎡(약 151평) 규모의 전시 부스를 마련하고 가정용, 상업용, 중앙공조 등 다양한 공조 제품 라인업을 공개했다.