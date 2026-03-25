자체 에스테틱 브랜드 ‘지셀르’ 첫 라인업 무세포동종진피 기반 피부 조직 구조 복원 메디컬 에스테틱 통합 플랫폼 전환 본격화

[헤럴드경제=최은지 기자] GC녹십자웰빙은 인체조직 기반 ECM 스킨부스터 ‘지셀르 리본느(GCELLE RIBONNE)’를 국내 출시하고 메디컬 에스테틱 사업 확장에 속도를 낸다고 25일 밝혔다.

‘지셀르(GCELLE)’는 GC녹십자웰빙이 선보인 자체 에스테틱 통합 브랜드로, 생명과학 브랜드인 ‘GC’와 프랑스어로 그녀를 뜻하는 ‘Elle’를 결합했다. 브랜드의 첫 제품인 ‘지셀르 리본느’는 ECM(세포외기질) 성분을 바탕으로 피부 조직의 구조적 복원을 지향한다.

최근 에스테틱 시장은 단순 보습이나 볼륨 개선을 넘어 피부 조직 자체를 재생하고 구조를 복원하는 ‘구조 재생’ 중심으로 진화하고 있다. ‘지셀르 리본느’는 이러한 시장 변화에 맞춰 인체조직 유래 소재인 무세포동종진피(hADM)를 기반으로 개발됐다.

해당 제품은 기존 스킨부스터가 콜라겐 생성을 유도하는 간접적 방식이었던 것과 달리, ECM 구조 자체를 피부에 직접 전달해 조직 재형성의 기반을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 피부 구조 복원 중심의 근본적인 재생 효과를 기대할 수 있다는 것이 사측의 설명이다.

제품 생산을 위해 GC녹십자웰빙은 충북 음성공장 내 분배조직은행을 기반으로 원료 관리 및 공급 체계를 구축했다. 인체조직 가공을 담당하는 엠에스바이오는 자체 기술력을 통해 조직 내 세포 및 면역 반응 유발 인자를 제거하는 탈세포화 공정을 적용함으로써 생체적합성을 높이고 염증 발생 가능성을 최소화했다.

GC녹십자웰빙은 이번 출시를 통해 기존 태반주사제 ‘라이넥’, 보툴리눔 톡신 ‘이니보(INIBO)’, 필러 등의 포트폴리오를 강화하며 메디컬 에스테틱 통합 플랫폼 기업으로의 전환을 본격화할 방침이다.

김상현 GC녹십자웰빙 대표는 “에스테틱 시장이 기능 중심에서 구조 재생 중심으로 재편되는 흐름 속에서 지셀르 리본느가 새로운 기준을 제시할 것”이라며 “국내뿐 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 밝혔다.

GC녹십자웰빙은 향후 국내외 학회 및 의료진 대상 세미나를 통해 제품의 임상적 가치와 시술 프로토콜을 공유하며 시장 점유율을 확대할 계획이다.