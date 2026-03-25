[헤럴드경제(예천)=김병진 기자](재)예천문화관광재단은 오는 4월 3일까지 ‘2026 예천 용궁순대축제’ 보물장터에 참여할 업체를 모집한다고 25일 밝혔다.

‘2026 예천 용궁순대축제’는 4월 25일부터 26일까지 예천군 용궁역 일원에서 개최되며 ‘간 대신 순대! 용왕님이 귀하게 대접한 미식의 성지 용궁’을 주제로 다양한 먹거리와 체험 프로그램을 선보인다.

용궁 보물장터는 축제 프로그램의 일환으로, 농특산물과 가공식품, 수공예품 등 다양한 상품을 선보여 지역 업체와의 상생을 바탕으로 판로 확대를 지원할 계획이다.

장터는 현장 조리가 필요 없는 완제품 형태의 농특산물과 가공식품, 그리고 공예품 등 비식음 콘텐츠 중심으로 운영되며, 사전 제조된 제과·제빵 등 식품의 판매는 제한된다.

모집은 공고일 기준 예천군 소재로 등록된 업체를 대상으로, 판매, 체험, 홍보 등의 분야에서 15개 내외의 팀을 모집한다. 부스 참가비는 무료이며, 1팀당 1개 부스만 신청할 수 있다.

참가를 희망하는 업체는 4월 3일까지 이메일 또는 방문 접수를 통해 신청 가능하며 자세한 모집 공고 및 신청서는 예천문화관광재단 홈페이지 ‘알림마당–공지사항’에서 확인할 수 있다.

기타 문의사항은 예천문화관광재단 관광축제팀으로 하면 된다.

재단 관계자는 “용궁 보물장터는 지역 업체들이 직접 참여해 축제의 즐거움을 더하는 공간”이라며 “지역의 특색 있는 상품과 다양한 콘텐츠가 어우러진 장터가 될 수 있도록 지역내 업체의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.