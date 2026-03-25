돌봄통합지원법 시행에 발맞춰 지역 의료기관과 업무협약 맺고 퇴원환자의 안정적인 일상 유지 지원 병원은 대상자 발굴 연계, 구는 건강 상태와 생활환경 종합적으로 고려해 개인별 맞춤형 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 퇴원 이후 발생하는 돌봄 공백을 줄이기 위해 지역사회 연계 체계를 구축한다.

구는 3월 24일 서울적십자병원, 로이병원과 ‘퇴원환자 지역사회 돌봄 연계 강화를 위한 업무협약’을 체결했다.

3월 27일 시행되는 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)에 발맞춰 퇴원 후에도 관리가 필요한 주민에게 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 제공하고 안정적인 일상 유지를 돕는 게 목적이다.

협약에 따라 병원은 퇴원 예정 환자 가운데 돌봄 수요가 있는 대상자를 발굴해 구에 연계한다. 구는 건강 상태와 생활환경을 종합적으로 고려해 개인별 맞춤형 서비스를 제공하고 안정적인 지역사회 복귀를 지원한다.

주요 내용은 ▲방문 진료 및 퇴원환자 지원 등 보건의료 ▲신체·정서 통합 건강관리 ▲장기요양보험 연계 요양 서비스 ▲긴급·일상 돌봄 등 생활 지원 ▲주거환경 개선 및 주택지원이다.

종로구는 의료·요양 통합돌봄사업의 안정적 추진을 위해 지난해 조례를 제정하고 전담 조직을 신설했으며, 2026년 1월부터 시범사업을 운영하고 대상자 발굴, 서비스 연계, 기관 간 협력체계 전반을 점검했다.

대상은 일상생활 수행에 어려움이 있는 어르신과 65세 미만 장애인(지체·뇌병변)이다. 신청은 통합돌봄이 필요한 본인이나 가족 후견인 등이 거주지 동주민센터를 통해 하면 된다.

정문헌 구청장은 “어르신들께 퇴원 후에도 혼자가 아니라는 확신을 드리고자 한다”며 “정든 종로에서 안심하고 노후를 보내실 수 있게 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.