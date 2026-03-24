성북구, 청렴성북 추진단 회의 및 청렴실천 서약식 개최...2026년도 반부패·청렴 추진 종합계획공유·논의...청렴 실천 서약식을 통하여 간부공무원 청렴의지 다져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 제1회 청렴성북 추진단 회의와 청렴 실천 서약식을 개최했다.

23일 구청 미래기획실에서 진행한 서약식은 구청장과 간부 공무원이 참석한 가운데 2026년 성북구 반부패·청렴 추진 기반을 논의하고 고위직의 실천의지를 다졌다.

청렴성북 추진단은 구청장을 단장으로 부구청장과 국·과장 등 간부 공무원으로 구성된 청렴회의체로써 이날 회의에서는 ▲ 2025년 종합청렴도 평가 결과 ▲ 취약 분야별 개선 과제 ▲ 2026년 성북구 반부패·청렴 정책 추진 방향 등을 공유하고 심도 있게 논의했다.

이어 진행한 간부공무원 청렴 서약식에서는 5급 이상 간부공무원이 청렴 선언문을 낭독하고 청렴 서약서에 서명했다. 이들은 공정하고 투명한 직무수행을 통해 청렴한 공직문화를 조성하고 구민으로부터 신뢰받는 행정을 구현할 것을 다짐했다.

성북구는 앞으로도 청렴정책추진단을 중심으로 청렴 시책 추진 상황을 지속적으로 점검한다. 특히 간부공무원의 솔선수범을 통해 청렴문화를 확산하는 데 집중하며 청렴 최우수 기관으로 도약하기 위한 노력을 이어갈 계획이다.