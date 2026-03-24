[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 강북구 일대 모텔에서 살인을 잇따라 저지른 혐의로 구속기소된 김소영(20)이 쓴 옥중 편지가 공개됐다. 김소영은 “죽고 싶다”, “무기징역일 것 같다”며 처벌에 대한 두려움을 호소하는 한편 “유사강간 피해가 떠올라 약물을 줬다”고 주장하며 계획 범행을 부인했다.

24일 디시인사이드 ‘징역갤러리’ 이용자는 최근 서울구치소에 수감 중인 김소영에게 편지를 보내 답장을 받았다며 5장 분량의 자필 편지를 공개했다. 편지는 사건 당시 상황과 현재 생활, 심경 변화, 전하고 싶은 메시지 등에 대한 질문에 김소영이 답하는 형식으로 구성됐다.

해당 이용자는 “언론을 통해 보도된 수많은 내용이 있지만, 당시의 상황이나 지금 심경에 대해 충분히 전달되지 않았을지도 모른다는 생각을 했다”며 “사건의 이면에 숨겨진 사실 관계와 당사자의 목소리를 있는 그대로 전달해 입장을 세상에 전달할 기회를 드리고자 한다”고 밝혔다.

편지 첫 장에는 수감 생활에 대한 불안과 후회가 담겼다. 김소영은 “그냥 그때 죽을 걸”, “아빠한테 폭력 당할 때 죽을 걸, 어렸을 때 바다에 빠졌을 때 죽을 걸”이라고 털어놓으며 “다들 내가 죽길 바랄 텐데 어차피 무기징역이면 가족도 못 보고 사는 건데 죽고 싶다”고 적었다.

현재 심경에 대해서는 “마음은 힘들어 죽고싶다라는 마음과 살고싶다(엄마 밥먹고 죽어야 되는데...) 두가지 마음”이라고 했다. 김소영은 “다 제 말을 안들어주고, 안 믿어주는데 얘기해봤자 달라지는 게 뭔지 모르겠다”며 “어차피 무기징역이나 사형을 받아 구치소를 못 나갈 거 같다”고 말했다.

수감 생활의 어려움도 호소했다. 그는 “구치소가 처음이라 물어보고 싶은 게 많은데 물어봐도 답변이 없어 힘들다”며 “와본 적 없는 구치소에 가족과 떨어져 있으니 마음이 하루하루 문드러지고 찢어진다. 잠이 안 오고 맨날 우니 지친다”고 적었다. 이어 “언론보도가 너무 많아서 괴롭다”며 “신상 정보가 공개돼 다 알아봐서 힘들다”고 덧붙였다.

언론에 보도된 내용과 관련해 사실과 다른 부분이 있다고도 주장했다. 김소영은 두 번째 피해자와 모텔을 찾았을 당시 치킨집에서 약 13만원어치를 주문한 뒤 음식을 들고 귀가한 사실과 관련해 “같이 먹고 싶은거 시킨 것”이라며 “피해자가 혼자 여기서 먹던가, 가져가던가라고 차갑게 말해 스킨쉽을 안 받아주니 기분 나쁘구나 생각했고, 그 말을 듣고 가져간 것”이라고 했다.

그러면서 “제가 먼저 SNS로 연락했다 하는데 전혀 그런 적이 없다”며 “제가 약물을 건네어준, 계획범죄 한 사람이라 나오는데. 사람을 죽일 계획 전혀 가진 적 없다”고 주장했다.

피해자나 유가족에게는 “죄송하다. 용서안되는 것 잘 안다. 평생 반성하고 살겠다”고 사과했다. 그러면서도 그 당시에 성추행이 있었다고 주장하며 “유사강간 피해가 떠올라 너무 무서워 약물을 줬다”고 했다.

끝으로 김소영은 “피의자 마음치료를 더 늘려야 한다”며 “피의자 말도 잘 들어주셨음 좋겠다. 언론에 너무 사실관계 모르는 게 보도가 많이 된다. 그걸로 피의자를 죽일 수 있는 거 같다”라고 덧붙였다.

김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의로 지난 10일 구속기소됐다.

경찰은 지금까지 확인된 피해자 3명 외에 약물 음료 피해자 3명을 더 확인해 김소영을 특수상해 혐의로도 추가 입건했다. 김소영은 수사 단계에서 범행의 고의성을 부인하는 취지로 주장한 바 있다.

김소영의 첫 재판은 다음달 9일 오후 3시 30분 서울북부지법에서 열린다.