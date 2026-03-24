2026 대한민국 라면 산업의 현재와 미래를 한자리에서 조망할 수 있는 ‘2026 대한민국 라면박람회’가 3월 26일(목), 인천 송도컨벤시아에서 개막했다. 이번 행사는 오는 29일(일)까지 4일간 진행된다.

올해로 6회차를 맞은 라면박람회는 국내 유일의 라면 전문 박람회로, 단순 전시를 넘어 국내 면류 및 식품 중소기업의 해외 판로 확대와 수출 경쟁력 강화를 지원하는 산업 플랫폼으로 운영된다. 특히 한국농수산식품유통공사(aT)와 연계한 수출상담회가 핵심 프로그램으로 추진되며, 중동 및 아세안 권역을 중심으로 한 해외 바이어와 국내 기업 간 실질적인 비즈니스 상담이 현장에서 활발히 진행된다.

전시장에는 라면과 생면 제품을 비롯해 라면 프랜차이즈, 식재료, 가공식품, 주방 설비 등 라면 산업 전반을 아우르는 다양한 품목이 소개됐다. 지역 특색을 살린 면류 브랜드와 이색 제품들도 함께 전시되어 관람객들의 눈길을 끌고 있다.

한편, 이번 박람회에서는 라면을 매개로 한 문화예술 콘텐츠도 함께 선보인다. ‘라면×아트 특별전’은 일상적인 식품인 라면을 새로운 시선으로 풀어낸 전시로, 산업 중심의 박람회에 감각적인 문화적 요소를 더할 예정이다.

이번 전시는 이채현 작가와 황인모 작가가 참여하는 2인전 형태로 구성된다. 두 작가는 각기 다른 방식으로 라면이라는 소재를 탐구하며, 익숙한 사물에 대한 인식을 새롭게 환기시킨다.

이채현 작가는 유통기한이 지난 라면을 활용해 작품을 제작하는 ‘라면, 알이 되다’ 시리즈를 이어오고 있다. 소비 이후 버려지는 대상에 또 다른 생명성과 서사를 부여하는 작업을 통해, 일상의 사물이 지닌 잠재적 가치와 순환의 의미를 시각적으로 풀어낸다.

황인모 작가는 사진을 기반으로 라면을 재해석한다. 누구나 쉽게 접할 수 있는 평범한 대상에 집중해, 그 안에 내재된 상징성과 감각을 끌어내는 작업을 선보인다. 그의 작품은 익숙함을 낯설게 전환

시키며, 관람객으로 하여금 라면이라는 존재를 새로운 관점에서 바라보게 만든다.

이와 함께 우츄진라멘, 이치도라멘, 산카쿠 등 인기 맛집이 참여한 즉석 조리 시식관도 운영되며 현장의 즐길 거리를 더하고 있다. 다양한 식품 및 조리기기 기업들도 함께 참여해 산업 간 연계 가능성을 보여주고 있다.

주최 측은 “이번 박람회를 통해 국내 라면 산업의 수출 확대 기반을 마련하고, 중소 식품기업 중심의 글로벌 비즈니스 기회를 창출할 것”이라며 “K-라면의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 대한민국라면박람회는 라면 산업의 성장과 함께 매년 규모와 콘텐츠를 확장해오고 있으며, 올해 역시 글로벌 시장과의 연결을 강화하는 플랫폼으로서 역할을 이어갈 전망이다.