최후통첩 12시간前 폭격 5일 유예 “생산적 대화, 핵무기 포기 등 합의” 확전·유가 부담 vs 추가병력 집결 브렌트유 100弗 하회…WTI 10.3%↓

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에서 또 한번 판을 뒤흔들었다. “48시간 안에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 ‘초토화’하겠다”는 최후통첩 시한 12시간을 앞두고 돌연 이란과 “생산적인 대화”를 하고 있다며 공격을 5일 유예하겠다고 전격 선언한 것이다.

우선 촉박한 데드라인을 뒤로 미루며 출구를 모색하려는 시도로 보인다. 일각에서는 48시간 최후통첩 자체가 이란에 협상을 압박하기 위한 카드였을 것이라 분석했다. 급등하는 유가와 확전으로 인한 미군의 피해는 트럼프 행정부에도 큰 부담이다.

반면, 지상군 투입 등 확전을 결정해 놓고, 추가 병력이 도착할 때까지 시간을 벌기 위한 ‘교란작전’이란 지적도 나온다. 특히 이란은 미국 측과의 대화가 전혀 없었다며 트럼프의 발언을 ‘시간벌기’라 비난했다. 지상군 투입 카드를 끝까지 놓지 않은 가운데, 협상의 여지를 알아보는 일종의 ‘양면 전략’일 가능성도 대두되고 있다. 설령 양국이 협상을 진행하더라도 구심점이 불분명한 이란 지도부의 상황을 고려하면, 협상 대상자의 대표성이 명확하지 않아 성과가 나올지 미지수라는 지적도 있다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 오전 7시께 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다”며 “이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이후 플로리다 공항에서 취재진에 “이란은 합의하고 싶어 하고, 우리 역시 합의를 원한다”며 “거의 모든 쟁점에서 합의했다”고 말했다. 그는 “그들(이란)은 핵무기를 갖지 않을 것이다. 그게 첫 번째”라며 “그들은 거기에 동의했다”고 주장했다. 합의가 최종 타결될 경우 이란의 농축우라늄 비축분을 미국이 직접 수거할 것이라고도 했다.

이는 트럼프 대통령이 시한폭탄처럼 던져놓은 ‘48시간’이 불과 12시간 정도 남은 상태에서 나온 극적인 반전이었다. 그는 지난 21일 48시간 내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다고 사실상의 최후통첩을 날렸다. 이에 이란도 발전소 타격 시 걸프 지역 내 에너지 생산시설에 자국이 받은 것보다 더 큰 피해를 되돌려주겠다고 엄포를 놔, 중동 전역에 긴장이 고조되던 차였다.

갑자기 5일간 발전소 공격을 보류하고 협상에 집중하겠다는 트럼프 대통령의 발언을 두고, 애초에 48시간 최후통첩이 협상을 압박하려는 수였다는 분석이 나온다. 미국과 이란 모두 협상을 통해 종전 국면으로 들어가려는 것이라는 전망이다.

이란 전쟁이 4주 차에 접어들고, 미군의 피해도 커지면서 전쟁에 대한 미국 내 여론은 갈수록 악화하는 상황이다. 지난 22일에 보도된 CBS 여론조사에서는 응답자의 60%가 전쟁 자체에 대해 반대했다. 같은 날 나온 이코노미스트의 여론조사에서는 트럼프 행정부의 이란 대응에 대해 63%가 반대했다. 전쟁의 목적, 출구 전략이 불분명하다는 지적과 함께 장기전 가능성이 커지면서 공화당 내에서도 중간선거에 외교적 치적으로 내세우려던 이란 전쟁이 선거 참패의 원인이 될 수 있다고 우려하고 있다.

경제 성과를 최대 치적으로 내세우던 트럼프 행정부가 전쟁으로 인해 예기치 못한 비용을 지출하는 상황도 부담으로 꼽힌다. 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장은 지난 17일 CBS 인터뷰에서 “지금까지 이란 전쟁 비용은 대략 120억달러(약 18조원) 정도”라고 언급했다. 이튿날 미 국방부는 전쟁 수행 비용으로 추가 2000억달러(약 300조원)를 백악관에 승인 요청하기도 했다.

전쟁 장기화로 급등하는 국제 유가와 이에 따른 세계 경제의 타격도 종전을 앞당기는 요인 중 하나다. 미 싱크탱크 애틀란틱카운슬의 프레데릭 켐프 회장은 파이낸셜타임스(FT)에 “트럼프 대통령은 이란 정권을 상대로 벌이는 공습 작전과 이란이 세계 경제를 상대로 벌이는 위협이라는 두 개의 전쟁을 치르고 있다”며 “이번 협상이 이란이 세계 경제에 파괴를 가할 수 있는 능력을 제거하지 못한다면 트럼프는 실패한 것”이라고 지적했다.

실제로는 확전을 준비하면서, 이란과 협상 중이라며 시간을 벌려는 ‘교란작전’이라는 분석도 나온다.

美 대화상대, 갈리바프 이란 의회의장 거론

대표성 불확실해 협상 성과 낼지는 미지수

NYT “美 국방부, 정예공수부대 투입 검토

‘이란 압박카드’ 하르그섬 장악 작전 가능”

트럼프 결정시, 18시간안에 3000명 투입

이란은 협상 사실을 극구 부인하면서 미국이 시장 타격을 자제하고, 시간을 벌려는 수라고 비판하고 있다. 이 같은 비판을 뒷받침하는 여러 정황도 보인다.

트럼프 대통령의 발언이 뉴욕 증시 개장 전인 오전 7시께였다는 것이 시장을 안정시키기 위한 미국의 수라는 이란의 주장과 맞아떨어진다. 실제로 이날 유가는 장중 급락하고 뉴욕증시는 상승 마감했다. 트럼프 대통령의 발언 이후 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 99.94달러로, 전장보다 10.9%나 급락했다. 브렌트유는 이날 앞서 아시아장에서 한때 배럴당 114달러를 웃돌다가 트럼프 대통령의 이란과의 협상 발언 직후 배럴당 96달러선까지 저점을 낮추기도 했다. 4월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 99.13달러로, 전장보다 10.3% 내려갔다.

이날 미국 CNN 방송도 트럼프 대통령의 발언을 시장 안정을 노린 전략과 연계해 보도했다. CNN은 ‘시점이 수상한 트럼프의 이란 발표들’이란 제하의 기사에서 트럼프 대통령이 이란에 48시간 최후통첩을 보낸 때는 뉴욕 증시가 문을 닫은 21일 토요일 저녁이었고, 증시 개장 직전인 23일 월요일 아침에는 협상에 진전이 있었다고 주장하며 최후통첩을 5일 연기했다고 지적했다. CNN은 트럼프의 발표 시점이 “편리하게도” 금융시장의 개장과 마감에 맞춰져 있는 것으로 보인다며, 그의 언급에 전쟁을 확대하고 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 반영됐을 수 있다고 분석했다.

트럼프 대통령이 협상 기한을 5일로 설정한 것도 ‘시간벌기’라는 이란의 지적을 뒷받침하는 내용이다. 월스트리트저널(WSJ)은 23일 트럼프 행정부 관계자 2명을 인용해 최근 중동으로 증파된 해병대 병력 수천 명이 중동에 도착하는 때가 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방 시한으로 설정한 금요일(27일)이라고 전했다. 실제 협상 여부와 상관없이 미국은 해병대가 중동에 도착할 때까지 시간을 벌 수 있는 셈이다.

지상군 투입 등 확전 계획을 놓지 않으면서 협상 여지를 알아보는, 일종의 ‘탬퍼링(사전 접촉)’이라는 분석도 나온다. 미국이 추가 병력 증원을 검토 중인 것도 이 같은 관측에 힘을 실어주고 있다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 국방부는 중동에 공수부대 투입도 검토 중이다. 검토 대상 전력은 육군 제82공수사단의 즉각 대응군으로, 약 3000명 규모의 여단이다. 이 병력이 투입된다면 해병대와 함께 이란의 주요 원유 수출 거점인 하르그섬 점령 작전을 수행할 가능성이 높아진다.

미국이 실제로 이란과 협상으로 종전을 모색할 의지가 있더라도, 구심점이 불분명한 이란 지도부의 상황을 미뤄보면 협상이 제대로 이뤄질지 의문이라는 지적도 있다. 이란은 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 사망 이후 구심점이 누구인지 불분명하다. 후임 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이는 아직 한 차례도 모습을 드러낸 적이 없고, 부상을 입었다는 소식만 전해진다. 하메네이의 역할을 대행해왔던 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장도 이스라엘에 의해 암살당했다.

트럼프 대통령은 이란과의 협상에 대해 스티브 윗코프 특사와 자신의 맏사위 재러드 쿠슈너가 미국 대표단을 이끌고 있다고 설명했지만, 이란 측 협상 대상자에 대해서는 함구했다. 상대가 모즈타바 하메네이는 아니라는 말만 했다. 이후 미 온라인 매체 악시오스가 이란 측 협상 상대가 모즈타바 최고지도자의 측근인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이라 보도했지만, 갈리바프 의장은 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “현재 어떠한 협상도 진행되고 있지 않다”며 부인했다.

이후 이란 당국은 제3자를 통한 접촉은 있었다는 뉘앙스를 전했다. 이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 우방국들을 통해 전쟁 종식을 위한 미국의 협상 요청 메시지를 받았으며 이란의 원칙적 입장에 따라 적절히 응답했다고 밝혔다. 영국 일간 가디언은 이란이 미국과의 대화가 전혀 없었다고 부인했다가 간접 대화는 시인한 과정에 대해 이란 지도부 내 혼란을 보여주는 것이라 짚었다. 가디언은 이어 이런 상황에서 트럼프 대통령의 발언대로 협상이 진행되더라도 미국이 이란의 누구와 대화할 수 있을지 의문이라고 지적했다.

미국과 이스라엘에서는 트럼프 행정부가 갈리바프 이란 의회 의장을 협상 상대로 주목한다는 보도가 나온다. 미국 정치전문매체 폴리티코는 이날 트럼프 행정부 내부에서 갈리바프 의장이 유력한 협상 파트너이자 휴전 이후 이란의 차기 지도자로도 검토되고 있다고 보도했다.

그러나 그의 대표성도 불확실한데다, 그의 성향을 감안하면 적절한 선택지가 아닐 수 있다. 로이터 통신에 따르면 1961년생인 갈리바프 의장은 이슬람혁명수비대(IRGC)에서 경력을 쌓았고 테헤란 시장을 지낸 보수강경파다. 국제위기그룹(ICG)의 이란 담당 선임 분석가 알리 바에즈는 “갈리바프는 전형적인 내부 인사”라며 “야망 있고 현실적이지만 근본적으로는 이란 체제 유지에 헌신하고 있는 만큼 미국에 의미 있는 양보를 할 가능성은 희박하다”고 진단했다.

한편, 이란과 연일 격전을 벌이는 이스라엘은 미국과 이란의 협상에서도 이스라엘의 이익이 보호될 것이라 주장했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 영상메시지를 통해 “트럼프 대통령은 이스라엘군과 미군이 거둔 막대한 성과를 지렛대 삼아, 우리의 핵심 이익을 수호하는 (이란과의) 합의를 통해 전쟁 목표를 달성할 기회가 있다고 믿고 있다”고 전했다. 이어 “우리는 어떤 상황에서도 핵심 이익을 수호할 것”이라며 “동시에 이란과 레바논에 대한 타격도 멈추지 않고 계속하고 있다”고 강조했다.

도현정 기자