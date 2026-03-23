“자주국방이 가장 중요한 통합방위의 핵심”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 23일 “국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임져야 될 핵심”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 개최된 제59차 중앙통합방위회의에서 “국가안보의 가장 중요한 부분은 결국 국민의 통합방위 능력이라고 할 수 있을 텐데, 그중에서 가장 중요한 것은 역시 국방이라고 생각한다”면서 이같이 말했다.

이날 회의는 이 대통령이 취임 후 처음으로 주재한 회의다. 중앙통합방위회의는 대통령 취임 초엔 대통령이 직접 주재하고, 이후 통상 총리가 주재해 왔다. 때문에 이날 각 정부 관계자들이 총출동하기도 했다. 김민석 국무총리를 비롯해 국무위원과 각 처·청장, 통합방위본부장을 맡은 진영승 공군 대장이 참석했다.

지자체에서도 고광완 광주행정부시장 권한대행, 하병필 인천행정부시장, 김정기 대구행정부시장(권한대행), 김경덕 부산행정부시장, 김병민 서울시 부시장, 오영훈 제주도지사, 김관영 전북도지사 등이 자리했다. 또 김민기 국회사무총장, 성일종 국방위원장, 이종석 국가정보원장도 함께했다. 이밖에 군 관계자와 국정원, 재향군인회와 같은 민간단체에서도 참석했다.

이날 이 대통령은 ‘자주국방’을 재차 언급했다. 이 대통령은 “국민 모두가 느끼시는 것처럼 지금 국제정세가 매우 복잡하고 유동적이다. 이럴 때일수록 국가 단위 통합방위 체제가 어느 때보다 중요하다”면서 “오늘 회의는 국민 생명과 안전을 책임지는 주요 공직자들이 한자리에 모이는 매우 뜻깊은 자리”라고 평가했다.

이 대통령은 이어 “중앙통합방위회의는 1968년에 처음 개최된 이래 대한민국 통합방위태세를 확립하고 점검하며, 이를 통해서 세계에서 가장 평화롭고 안전한 나라 대한민국을 만드는데 핵심적인 역할을 해왔다”면서 “이 자리에 함께한 모든 공직자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다”고 했다.

또한 이 대통령은 “안보를 위한 통합방위의 본질은 국가의 모든 방위역량을 효과적으로 사용해서 국가와 국민을 지켜내는 것”이라며 “어떤 상황에서도 국민의 안전과 평온한 일상을 지키고 국가 영속성을 보장하는 것이 바로 정부의 존재 이유이자 우리 공직자 모두에게 주어진 가장 중요한 핵심적인 책무”라고 강조했다

계속해서 “오늘날의 국제 안보 정세는 그 어느 때보다 복잡해지고 있다. 군사적 위협뿐만 아니라 사이버 공격, 테러, 기후 위기, 재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 비상하게 대응해야 하는 상황”이라면서 “민, 관, 군, 경, 소방 등 모든 방위 요소가 유사시에 한 몸처럼 일사불란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다. 각각의 주체들이 전문성과 실력을 기르는 것도 중요하지만 서로 유기적인 협조 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다”고 협력 중요성을 짚었다.

이 대통령은 거듭 “자주국방이 가장 중요한 통합방위의 핵심이라고 생각한다”면서 “외부의 어떤 지원도 없는 상태에서 우리 스스로를 지켜낼 수 있어야만, 그리고 우리는 얼마든지 그렇게 할 수 있는 역량이 있다”고 했다. 이어 “자신감을 확고하게 가져야 될 때”라고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 “우리 국민주권 정부는 통합방위역량과 태세를 획기적으로 강화해 나갈 것”이라며 “이날 회의가 엄중한 시기에 열리는 만큼 내실 있는 논의가 되기를 기대한다”고 했다.