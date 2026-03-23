[헤럴드경제=박세정 기자] 지난 20일 출시된 펄어비스의 7년 만의 신작 ‘붉은사막’이 출시 초기 흥행 열풍에 시동을 걸었다.

23일 스팀 DB에 따르면 이날 펄어비스 신작 붉은사막이 최고 동시 접속 24만 8530명을 기록했다. 이는 첫날 동시 접속 23만 기록을 뛰어넘은 수치다. 일반적으로 출시 당일 동시 접속 수가 가장 많은 점을 감안하면 이례적인 증가세다.

붉은사막은 출시 당일 200만 장 판매 기록을 세우며 한국 게임의 새 기록을 쓰고 있다. 이는 환불을 제외한 판매량이다. 기록만 보면 한국 게임에서 전무후무한 기록이다.

업계에선 붉은사막의 초반 흥행은 ‘서구권’, ‘신속한 대응’, ‘붉며들다’ 등 3가지 요인으로 보고 있다.

우선 붉은사막은 특히 서구권에서 반응이 뜨겁다. 스팀 이용자 평가를 보면 영어권에서 대체로 긍정(Generally Positive)을 받는 등 호평이 이어지고 있다.

이용자들은 “플레이를 하면 할수록 재밌는 게임이다(more I play it the more I like it)” “더 좋아질 수밖에 없는 걸작(A masterpiece that is only going to get even better)” 등의 반응이다.

메타크리틱 72%가 긍정(Positive)으로 평가했고 90점 이상 23개 미디어 중 한 곳만 제외하고 다 서구권이다. 심지어 100점을 부여한 4곳 모두 북미 유럽이다.

콘솔 게임임에도 불구하고 데이 원 패치 등 출시 3일 만에 세 번째 패치를 진행하는 등 신속한 대응도 흥행에 힘을 보태고 있다는 분석이다.

펄어비스는 “붉은사막을 플레이해 주시고 소중한 피드백을 보내주신 모든 분들께 감사드린다”며 “여러분의 피드백을 바탕으로 다양한 분야들을 검토 중이며 향후 업데이트를 통해 추가적인 개선 및 수정 사항들도 순차적으로 반영해 나갈 예정”이라고 언급, 지속적인 개선과 패치를 약속했다.

‘붉은사막’과 ‘스며든다’의 합성된 신조어 ‘붉며들다’가 각종 커뮤니티에 밈으로 돌고 있다는 점도 높은 화제성을 입증하는 대목이다.

북미 유명 스트리머인 아스몬골드는 주말 내내 붉은사막을 플레이 하며 “게임이 어려워도 붉은사막은 할수록 재미가 올라가는 구조”라며 “계속 플레이를 통해 더 알아가 볼 계획”이라고 평했다.

각종 공략 영상과 새로운 곳의 발견 등 다양한 콘텐츠도 활발하게 소비되고 있다.

펄어비스 관계자는 “글로벌 게이머들이 붉은사막의 방대한 세계관에 몰입할 수 있도록 최적의 플레이 환경을 구축하는 데 노력하겠다”라고 말했다.