[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박명수가 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

23일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 박명수는 한 청취자가 보낸 “광화문이 허락한 연예인 방탄소년단(BTS), 그리고 PMS(박명수)”라는 메시지를 읽으며 방탄소년단의 컴백 기념 공연을 언급했다.

박명수는 “비교하는 게 창피하다”면서 “규모는 달랐지만 ‘라디오쇼’도 광화문에서 두 번의 공개 방송을 했다. 이순신 장군님과 세종대왕님 사이 어디쯤이었다. 당시 홍보 없이 2000~3000명 정도 오셨는데 다시 한 번 해보고 싶다”고 말했다.

그는 방탄소년단과의 인연을 언급하며 “슈가와 진은 저와 인연이 있다. 특히 진은 얼굴이 방부제 같다. 시간이 지나도 변함 없이 잘생겼다”고 칭찬했다.

박명수는 “성공이네 아니네 말이 많은데 국위 선양을 얼마나 했냐”며 “세계 196개국에 한국의 광화문이 방송으로 나가고 있는데 그건 돈으로 따질 수가 없다. BTS만 할 수 있는 거다. 너무 자랑스럽고 모든 분들이 축하해 주셨을 거라고 믿는다”고 했다.

한편, 지난 21일 서울 광화문광장 일대에서는 방탄소년단의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’이 개최됐다. 약 3년 9개월 만에 완전체로 돌아온 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 기념해 마련된 이번 공연은 약 1시간 동안 진행됐다.

서울시에 따르면 이날 광화문 현장에는 약 4만 8,000명의 관객이 모였으며 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개 국가 및 지역에 동시 생중계됐다.