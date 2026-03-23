[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구 지하철 1호선 진천역에서 화재가 발생해 1시간만에 꺼졌다.

23일 대구소방안전본부에 따르면 이날 낮 12시 5분께 대구 달서구 도시철도 1호선 진천역 지하 환기실에서 냉각탑 절단 작업 중 불꽃이 기계를 둘러싼 내장재에 튀며 화재가 발생했다.

이에 소방 당국은 차량 34대와 인력 96명을 투입해 오후 1시 22분께 불을 껐다.

화재로 인해 연기가 대합실을 비롯해 지하철역 내부에 가득 차면서 지하철을 이용하려던 시민 등이 큰 불편을 겪었다.

대구교통공사는 신고 접수 직후 도시철도가 진천역 양방향 무정차 통과하도록 조치했다.

이번 화재로 다친 사람은 없는 것으로 알려졌다.

대구시 관계자는 “사고 초기부터 화재 상황을 도시철도 1호선 상황실에 전파해 열차 무정차 통과와 대피 안내를 선제적으로 시행하도록 했다”며 “2차 사고 위험을 사전에 차단했다”고 말했다.

경찰과 소방당국은 지하 환기실 냉각탑 절단 작업 중 화재가 발생한 것으로 보고 정확한 화재 원인 및 피해 규모 등을 조사하고 있다.