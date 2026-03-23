내수 부진에 답은 ‘수출’ 수출 확대·고배당 유지

[헤럴드경제=정경수 기자] 동국제강이 수출 확대와 주주환원 강화를 중심으로 한 경영 전략을 제시했다.

동국제강은 23일 서울 수하동 본사 페럼타워에서 제3기 정기 주주총회를 열고 재무제표 승인 등 주요 안건을 모두 원안대로 의결했다.

이날 주총에서는 ▷2025년도 재무제표 ▷정관 일부 변경 ▷이사 선임 ▷감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▷이사 보수 한도 등 총 5개 안건이 승인됐다. 또한 권주혁 재경실장이 사내이사로 신규 선임됐다.

최삼영 동국제강 대표이사 사장은 인사말을 통해 내수 침체와 보호무역 강화, 고환율·고원가 등 복합 위기 상황을 언급하며 대응 전략을 공유했다. 그는 판매 포트폴리오 다변화와 통상 대응 고도화, 가동 최적화가 핵심 과제라고 강조했다.

특히 수출 확대를 위한 중장기 전략도 제시했다. 전담 조직을 확대하고 채산성을 극대화하는 한편, 글로벌 고객 맞춤형 직거래 솔루션을 구축해 수익성을 높이겠다는 계획이다. 이를 통해 지난해 약 11% 수준이었던 수출 비중을 올해 15%까지 끌어올린다는 목표다.

주주환원 정책도 이어간다. 동국제강은 주당 200원의 중간·결산 배당을 유지하며 배당 성향 241% 수준의 고배당 기업으로 분류될 예정이라고 밝혔다. 아울러 향후에도 이익 극대화를 바탕으로 안정적인 배당 정책을 지속하겠다는 방침이다.

아울러 상법 개정과 소수주주 권익 보호를 반영해 정관을 변경하고, 집중투표제 배제 조항을 삭제했다.