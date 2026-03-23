[헤럴드경제=이원율 기자]박정보 서울경찰청장은 23일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연에 경찰 통제가 과했다는 지적을 놓고 “시민 안전과 관련해선 과도하게 대응해야 한다”는 입장을 밝혔다.

박 청장은 이날 정례 기자간담회에서 “중동 사태로 인한 테러 위협을 고려해 이번 행사는 안전을 최우선으로 생각했다”며 “많이 불편하셨을 텐데, 대부분 시민이 잘 따라주셨다”고 밝혔다.

공연이 주최 측 추산 10만4000명(서울시 추산 4만8000명)이 모여 26만명이라는 예측치를 크게 밑돈 일을 놓곤 “숭례문까지 차면 26만명이 들어올 수 있다는 최악 상황을 대비했다”고 덧붙였다.

경찰은 BTS 공연과 관련해 112 신고 74건을 접수했다. 박 청장은 신고 대부분이 교통 불편과 소음 등 내용이었다고 했다. 그는 “현장 대응도 무난했다”고 했다.

공중협박 신고도 3건 들어왔지만, 가해자가 술에 취했거나 정신질환을 앓고 있는 사실을 파악하고 사건을 종료했다.

박 청장은 “불편한 측면이 있었음에도 시민들이 잘 협조해주셔서 인파 관리가 아주 잘됐다”며 “높은 시민 의식과 관계 기관과의 원활한 협조로 안전하고 질서 있게 행사를 마무리했다”고 했다.

한편 경찰은 당초 공연에 최대 26만명이 모일 것을 봤고, 서울시는 20만~30만명가량이 BTS 무대를 보기 위해 광화문~시청역 일대를 찾을 것으로 각각 예상했다.

경찰은 ㎡당 2명을 기준으로 인파 예측치를 산출했다. 인파가 무대가 있는 광화문광장에서 숭례문 인근까지 늘어선다면 최대 26만명이 될 것으로 본 것이다.

행사 안전 총괄대응 부처인 행안부는 이러한 기관별 인파 예측치를 토대로 BTS 컴백 공연 안전 대응계획을 세웠다. 당일 현장에는 1만5500명의 안전인력이 투입됐다. 인력 구성을 보면 전체의 3분의 2가량이 공무원인 것으로 알려졌다.

이와 관련해 행안부 관계자는 “세계 최고 인기그룹의 컴백으로 전 세계에서 대규모 관람객이 모일 것으로 예상되는 상황이었고, 중동 상황으로 테러 문제도 우려되는 상황이었다”며 “혹시라도 발생할지 모를 사고 방지를 위해 최선을 다하는 게 정부의 임무라고 생각한다”고 했다.