제주 일대서 해상풍력 등 현장연수

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 생산적 금융 실행력과 첨단전략산업 이해도를 높이기 위한 현장 중심 연수에 나섰다고 23일 밝혔다.

하나은행은 지난 20일 제주도 일대에서 ‘국가 첨단전략산업(ABCDEF·AI·바이오·콘텐츠·디펜스·에너지·팩토리) 현장연수’를 실시했다.

이번 연수에는 생산적 금융 투·융자 전담 심사역과 기업금융전문역(RM) 20여명이 참여해 제주 지역 신재생에너지 발전단지를 방문했다. 한림 해상풍력, 가시리 풍력·태양광, 해오름 태양광 발전단지 등을 둘러보며 개발·건설·운영 등 사업 전 과정을 직접 살펴봤다.

하나은행은 산업 분석과 현장 답사를 결합한 ‘생산적 금융 역량 강화 연수 로드맵’을 수립하고, 지난 1월부터 여신심사·리스크·기업금융 등 본부와 영업점 직원이 함께 참여하는 프로그램을 운영 중이다.

향후에는 첨단산업 분야 전문성을 높이기 위해 애널리스트, 교수, 회계사 등 외부 전문가 초청 연수와 함께 피지컬 AI·로봇·바이오 등 다양한 분야로 현장 연수를 확대할 계획이다.