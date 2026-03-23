[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에 대한 유권자의 관심을 높이고 투표참여 분위기를 조성하기 위해 숏폼영상공모전을 개최한다고 23일 밝혔다.

공모전은 선거의 중요성 등 투표참여의 필요성 또는 일상 속 선거경험, 국민이 바라는 선거의 모습을 표현하는 1분 이내의 세로형 숏폼영상 1편을 제출하면 된다.

접수 기간은 3월 23일부터 4월 17일까지이며, 대한민국 국민 누구나 공모전 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 개인 또는 3인 이하의 팀 단위로 영상 1개를 제출할 수 있다.

중앙선관위는 심사를 통해 15편을 선정하며, 수상작은 5월 6일 공모전 홈페이지 및 중앙선관위 홈페이지에서 발표된다.

수상자에게는 중앙위원장 상장(입선 제외)과 상금<대상 1편(300만원), 최우수상 2편(200만원), 우수상 2편(100만원), 입선 10편(10만원)>이 수여되며, 시상식은 5월 11일 개최되는 ‘제15회 유권자의 날 기념식’에서 진행될 예정이다. 그밖에 선착순 접수자 100명에게는 1만원 상당의 네이버페이 상품권을 지급한다.

중앙선관위 측은 “이번 숏폼영상공모전을 통해 국민과 함께 지방선거에 대한 관심과 참여를 이끌어내고, 선거를 축제처럼 즐기는 참여 분위기가 조성되기를 기대한다”고 밝혔다.