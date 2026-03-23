의평원, 의대 4곳에 ‘불인증 유예’ 판정 충북대·원광대·울산대는 인증 회복 받아 재심사 대학, 강의실·전임교원 확충해야 전북대, 자료 보완해 하반기 재평가 요청

[헤럴드경제=김용재 기자] 2027학년도부터 2031학년도까지 의과대학별 정원 확대가 예정된 상황에서 한국의학교육평가원(의평원)이 건국대·동국대·한림대에 ‘불인증 유예’를, 전북대에는 잠정 불인증 유예 판정을 내렸다. 이에 교육부와 각 대학은 정원이 늘어난 의과대학의 교육 여건을 점검하고 교원·시설 확충 지원에 나서겠다고 23일 밝혔다.

교육부는 이날 브리핑에서 “불인증 유예를 받은 대학은 재심사 기간 동안 인증상태를 유지하기 때문에 입학한 재학생에게 영향이 없다”며 “의평원과 협력해 의학교육의 질 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.

의평원은 고등교육법에 따라 의과대학의 교육과정과 교육환경을 평가·인증하는 기관이다. 현재 2025학년도 의대 입학정원이 대규모로 늘어난 30개 대학을 대상으로 2024년부터 2029년까지 6년간 매년 주요변화평가를 실시하고 있다.

의평원의 평가 결과는 인증과 불인증으로 나뉜다. 다만 일부 요건이 미비한 대학에는 ‘불인증 유예’를 부여해 1년간 인증 상태를 유지한 채 보완과 재심사를 받도록 하고 있다.

앞서 2025년 1차년도 주요변화평가에서 불인증 유예를 받았던 충북대·원광대·울산대는 재심사를 거쳐 올해 3월 최종 인증을 획득했다. 반면 2026년 2차년도 주요변화평가에서는 전북대가 재심사를 받고 있고 건국대·동국대·한림대가 불인증 유예 판정을 받았다. 이들 대학은 인증을 유지한 상태에서 보완 후 재심사를 받아야 한다.

우선 건국대의 경우 충주병원의 외과·소아과·응급의학과 분야 전임교원 확충 필요성을 지적받았다. 동국대는 병리학 분야 기초의학 전임교원과 경주캠퍼스 임상의학 전임교수 확보 노력이 필요하다는 평가를 받았다. 한림대는 기생충학 분야 전임교원 1명이 확보되지 않았다는 지적을 받아 특별채용을 통한 교원 충원 절차에 착수할 예정이다.

전북대의 경우 잠정 불인증 유예 판정을 받았다. 전북대는 의평원으로부터 가정의학과 분야 전임교원 1명이 확보되지 않은 점과 2024·2025학번을 수용할 강의실이 부족한 점을 지적받았다. 이에 전북대는 대형강의실 3실과 소그룹실 4실을 추가 확보하고 해부학교실을 1.5배 확장함과 동시에 병원 내 학생 전용공간을 마련하는 등 시설 개선에 나섰다. 교직원 충원과 관련해서도 체계적인 확보 계획을 수립할 방침이다.

정부는 향후 정원 확대에 맞춰 교육 인프라 지원도 병행하겠다고 언급했다. 또 의평원의 연차별 주요변화평가 결과를 바탕으로 교육 여건 개선 상황을 주기적으로 점검하고 의대 교수와 학생, 의학교육 전문가 등이 참여하는 교육부 의대교육자문단을 통해 추가 지원 필요사항도 논의하기로 했다.

교육부는 “일부 대학에서 의대 교육여건이 열악하다는 지적을 많이 받고 있는 걸 알고 있으니, 교육여건 확충계획을 협력할 예정”이라며 “앞으로도 의대 교육 여건 개선과 우수한 의료인력 양성을 위해 대학 현장과 지속적으로 소통하고 지원하겠다”고 했다.