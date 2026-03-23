- 지역화폐 플랫폼 ‘착’으로 인구감소지역에 대상 여행 경비 50% 환급 - 내･외국인 관광 활성화 및 관광산업 협력으로 지역경제 활성화 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 지난 20일 한국관광공사(사장 박성혁)와 지역사랑 휴가지원 ‘대한민국 반값여행’ 시범사업의 성공적 추진과 지역관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 인구감소지역을 중심으로 관광 수요를 유입하고, 지역 내 소비를 촉진하기 위한 공공 협력 사업이다. 양 기관은 지역화폐 기반 환급 시스템을 통해 관광과 지역경제를 연결하는 선순환 구조 구축에 협력한다.

조폐공사는 지역화폐 통합플랫폼 착(chak)을 통해 관광객이 휴가지원 대상 지자체를 방문해서 쓴 경비의 50%를 다시 지역화폐로 환급해 준다. 환급분에 대한 지역화폐 발행수수료도 전액 면제할 계획이다.

전남 강진군의 ‘반값 여행’ 프로그램에서 확대된 지역사랑 휴가지원 사업은 여행 비용 절감과 지역 방문 유인을 동시에 확보한 것이 특징이다. 이를 통해 관광객 유입 확대는 물론, 지역 내 소비 증가와 소상공인 매출 회복에도 기여할 것이란 기대다.

아울러, 양 기관은 내･외국인의 국내·지역관광 활성화와 관광 상품(굿즈) 개발에도 협력할 계획이다. 특히 외국인 관광객 3천만 시대를 대비해 디지털강국 대한민국에서 외국인이 겪는 불편을 해소해 관광 편의를 도모키 위한 외국인 신원인증과 한국관광 마케팅 활성화 등에도 힘을 모으기로 했다.

성창훈 사장은 “관광공사와 협력을 통해 전국 83개 지자체, 인구감소지역 56개와 연계된 착(chak) 플랫폼이 국내관광 소비를 지역경제 활성화로 연결하는 공공 핀테크 인프라로 한 번 더 도약하는 계기가 될 것ˮ 이라고 밝혔다.

이어 “지역사랑 휴가지원 시범사업뿐 아니라 농어촌기본소득 같은 국가･지방 재정이 투입되는 정책수당은 물론, 향후 추경을 통한 민생안정 지원에도 적극적인 역할을 함으로써 지역경제 활성화에 앞장서겠다ˮ고 말했다.