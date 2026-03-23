“호르무즈 해협 24시간 모니터링·업계 지원” 친환경 선박·자율운항 기술 개발 경쟁력 확보 연안·어촌 스타트업, 1000억 규모 펀드로 지원 정책 부산 편중 우려에 “현장 더 찾아 걱정 불식”

[헤럴드경제=양영경 기자] 황종우 해양수산부 장관 후보자는 23일 “북극항로 시대에 대비해 동남권을 해양수도권으로 육성하겠다”며 “올해부터 북극항로 시범운항을 통해 상업운항에 필요한 데이터와 경험을 축적하겠다”고 말했다.

황 후보자는 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 이 같은 각오를 밝혔다.

그는 “행정, 사법, 금융을 집적화하고 기업, 인재, 자본을 결합해 해양수산업의 경쟁력을 강화하고 국가 균형발전의 성공모델을 만들어 내겠다”면서 “동남권이 명실상부한 해양수도권으로 발돋움할 수 있게 하겠다”고 말했다.

이어 “북극항로 활성화에 발맞춰 진해신항을 세계 최대 규모의 컨테이너 항만이자 첨단 스마트 항만으로 개발하겠다”고 밝혔다.

최근 중동 정세에 따른 해운·물류 불확실성에도 대응하겠다고 밝혔다. 황 후보자는 “중동지역 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 우리 선원과 선박의 안전 확보가 중요해졌고, 해운물류 산업을 둘러싼 불확실한 환경으로 에너지 공급망 재편 필요성이 높아지고 있다”고 말했다.

이어 “호르무즈 해역 상황을 24시간 모니터링하고 우리 선원과 선박의 안전이 최우선으로 확보될 수 있도록 선사·선박과 긴밀하게 연락하면서 대응하겠다”며 “어려움을 겪는 해운선사와 수출입기업, 어업인을 위한 지원에도 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

황 후보자는 수산과 해운항만 산업의 경쟁력 강화 방안도 제시했다.

그는 “수산자원의 관리 체계를 재정비하고 불필요한 수산업 규제는 대폭 개선하겠다”면서 “국적선사의 친환경 선박 도입을 지원하고 친환경 연료 공급 인프라를 구축해 탈탄소화를 추진하겠다”고 말했다.

이어 “완전 자율운항선박 핵심 기술개발도 올해부터 본격적으로 추진하겠다”고 덧붙였다.

어촌·연안 지역 활성화 방안과 관련해서는 “복합해양레저관광도시를 지역 관광의 중심지로 거듭나게 하고, 창의적인 아이디어를 갖춘 스타트업이 연안·어촌에서 성공할 수 있도록 1000억원 규모의 비수도권 전용 펀드를 조성할 것”이라며 “국가보조항로를 공공위탁 체제로 전환해 주민 교통권을 강화하겠다”고 설명했다.

해양 안전과 환경 관리에 대해서도 “촘촘한 안전체계를 구축해 인적 과실과 오류까지 예방하고 구명조끼 착용 의무화를 통해 어선 사고 피해를 줄이겠다”며 “국민 우려가 큰 해양환경 위해요소인 후쿠시마 원전 오염수와 북한 우라늄 폐수에 대해 철저히 모니터링하고 투명하게 공개하겠다”고 했다.

아울러 “불법조업 대응원칙을 퇴거에서 나포로 전환하고 벌금도 대폭 상향해 해양주권을 더욱 공고히 하겠다”면서 “인공위성과 무인항공기를 동원해 빈틈없는 불법조업 감시체계를 구축하고 독도, 영해기점 무인도서, 서해 구조물에 대한 해양영토 관리 활동도 강화할 것”이라고 말했다.

그는 해수부 부산 이전으로 인한 정책 편중 우려와 관련해 “그런 걱정을 불식시키기 위해 전국 각지의 해양수산 현장을 더 많이 찾아가고, 더 자주 만나고, 더 깊게 듣겠다”면서 “5극 3특 전략과 연계해 지방정부와 함께 지역별 맞춤형 해양수산 발전방안을 마련하겠다”고 말했다.