[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 한국 기생충학의 대부이자 교육 행정가로서 평생을 의학 발전에 헌신해 온 이순형 전 학교법인 인제학원 이사장이 21일 별세했다. 향년 90세.

고인은 1962년 서울대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 취득하며 의학자의 길을 걷기 시작했다. 이후 중앙대학교와 서울대학교 의과대학 교수로 재직하며 수많은 의료 인재를 양성했으며, 특히 기생충학 분야에서 독보적인 업적을 쌓았다.

실제, 신종 기생충인 ‘참굴큰입흡충’의 인체감염 사례와 집쥐에서 ‘서울주걱흡충’의 인체 기생 사례를 발견해 학계에 처음 보고하는 등 한국 기생충학을 세계적 수준으로 끌어올렸다는 평가를 받는다.교육 및 학술 행정가로서의 발자취도 뚜렷하다. 1994년부터 1998년까지 서울대학교 의과대학 학장을 역임하며 기초 의학 교육의 내실을 다졌으며, 2002년 명예교수로 추대된 후에도 대한민국학술원 회원으로서 연구를 지속했다.

아울러 대한기생충학회장, 기초의학협의회장, 한국의과대학인정평가위원회 위원장, 한국과학기술한림원 총괄부원장 등 의학계 주요 보직을 두루 거치며 국내 의학 발전에 헌신했다. 공공보건 분야에서도 한국건강관리협회 제20대 회장을 역임하며 국민 건강 증진에 기여하였고, 2017년부터 2025년 1월까지 학교법인 인제학원 이사장을 맡아 의료와 교육 발전에 마지막까지 힘을 쏟았다.

△유족: (아들)이기호, 이기덕, 이기선 (며느리) 김희정, 정유진, 이정금(배우자) 박영혜 (손) 이유진, 이수진, 이우진, 이아진, 이희진

△빈소: 서울대학교병원 장례식장 2층 2호실

△발인: 2026년 3월 24일(화) 08:00

△장지: 서울추모공원 – 봉안당홈

△연락처: 02-2072-2020