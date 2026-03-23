[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 라이즈(RISE) 사업 2년 차를 맞아 사업의 성공적인 안착과 성과 중심의 집행을 위해 지난해 진행한 1차년도 자체평가를 실시한다고 23일 밝혔다.

지난해 사업 수행 대학 29개교를(일반대 17, 전문대 12) 대상으로 6월까지 진행한다.

대학의 RISE 추진 및 협력체계, 지역혁신 주체와의 연계, 성과지표 달성도, 성과 확산 노력, 예산 집행 적정성 등을 평가한다.

경북도는 평가 결과를 토대로 향후 대학에 지원하는 사업비를 성과 중심으로 조정할 방침이다.

우수 사례는 확산하고 미흡 분야는 개선할 계획이다.

자체평가 최종 결과는 6월 초에 여는 경북도 라이즈 위원회 의결로 확정하며 도는 자체평가 결과를 기반으로 교육부의 연차 평가를 받는다.

연차 평가에서 경북도가 우수한 성적을 받으면 국비 지원도 더 받게 된다.

박대현 경북도 라이즈(RISE) 센터장은 “자체평가는 공정성과 객관성을 바탕으로 추진돼야 하며 대학이 그간 축적한 성과와 노력을 신뢰성 있게 평가하는 것이 중요하다”며 “공정하고 투명한 평가 체계를 마련해 대학 현장의 수용성과 신뢰를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “이번 평가 결과를 바탕으로 매년 대학 지원사업비를 조정하고 우수 성과는 확산, 개선이 필요한 부분은 보완해 지역과 대학이 함께 성장하는 경북도 라이즈(RISE) 체계를 구축하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 경북도는 다음달 1일 도청에서 대학 관계자 등 150여명이 참석한 가운데 경북도 라이즈(RISE) 자체평가 설명회를 개최하고 본격적으로 평가에 돌입한다.