[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]도기욱 경북도의원이 22일 예천군선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 예천군수 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 들어갔다.

도 예비후보는 등록 절차를 마친 뒤 곧바로 조춘식 대한노인회 예천군지회장을 찾아 인사를 나누며 첫 일정을 시작했다.

충혼탑이 이전 공사로 위패를 임시 봉안 중인 상황을 고려해 별도 참배 대신 지역 원로를 먼저 찾았다.

이 자리에서 지역 어르신 복지와 생활 현안에 대한 의견을 듣고 고령화가 빠르게 진행되는 지역 현실 속 생활밀착형 행정의 필요성에 대해 대화를 나눴다.

경북도의회 4선 의원인 도 예비후보는 “지역을 지켜온 어르신들의 삶이 군정의 중심에 놓여야 한다”며 “현장에서 듣는 목소리부터 행정에 반영돼야 한다”고 밝혔다.

도 예비후보는 출마 선언에서 지역경제 활성화, 청년 일자리 확대, 의료·문화·관광 인프라 확충, 예산 1조원 시대 기반 구축, 여성 정책 강화 , 교육 중심 도시 조성을 6대 핵심 과제로 제시했다.

도기욱 예비후보는 “정체된 예천을 바꾸는 다음 4년은 단순한 관리가 아니라 지역의 방향을 다시 세우는 시간이 돼야 한다”며 “현장에서 쌓아온 경험과 준비한 정책으로 예천의 미래를 책임 있게 설계하겠다”고 말했다.