유전자 검사·맞춤 영양상담·케어푸드 등 데이터 기반 건강관리 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 임직원의 건강 증진과 건강한 생활 습관 형성을 지원하기 위한 맞춤형 건강관리 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 25일까지 그룹 내 자발적 신청을 받아 참가자를 모집하고, 최종 참가자 30명을 선정한 뒤 4월부터 약 6주간 진행할 예정이다.

참가자들은 건강한 식단과 규칙적인 운동, 다양한 건강관리 서비스를 연계한 맞춤형 프로그램에 참여하게 된다. 그룹은 이를 통해 임직원이 스스로 건강 상태를 점검하고, 일상에서 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 지원할 계획이다.

프로그램에는 개인별 유전적 특성과 관련한 49개 항목을 확인할 수 있는 유전자 검사와 결과 리포트 제공, 식사 이력과 생활 습관을 반영한 임상영양사의 1:1 맞춤 영양상담이 포함된다. 참가자는 주말 건강 도시락 10식 또는 건강 보조식품 패키지 가운데 하나를 선택해 일상 속 건강관리 실천을 이어갈 수 있다.

그룹은 프로그램 참여 과정에서 앱 기반 건강 미션과 주간 이벤트를 함께 운영하고, 우수 참여자에게 별도 보상을 제공해 건강관리 실천 동기를 높일 계획이다.

최근 기업들 사이에서는 임직원 건강증진 프로그램이 단순 복지를 넘어 조직의 지속가능성과 경쟁력 제고를 위한 중요한 요소로 인식되고 있다. 한국앤컴퍼니그룹도 이러한 흐름에 맞춰 유전자 검사, 영양상담, 케어푸드 등 개별 맞춤 요소를 결합한 건강관리 프로그램을 마련했다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “조현범 회장의 ‘임직원 모두가 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 일터 조성’ 기조 아래 구성원의 웰니스를 지원하는 복지 제도를 지속 강화하고 있다”며 “이번 프로그램은 임직원 개개인의 건강 데이터를 기반으로 맞춤형 설루션을 제공한다는 점에서 기존 건강 지원 프로그램과 차별화된다. 앞으로도 구성원의 건강한 삶을 위한 다양한 복지 프로그램을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.