[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]홍성주 대구 달서구청장 예비후보 선거사무소는 그동안 달서구 발전을 위해 함께 경쟁해온 손인호 예비후보가 홍성주 후보에 대한 전격적인 지지를 선언했다고 20일 밝혔다.

이번 지지 선언은 단순히 두 후보의 개인적인 결합을 넘어 ‘중단 없는 달서 발전’과 ‘구민 행복’이라는 공동의 목표를 위해 힘을 합치겠다는 강력한 의지의 결과로 풀이된다.

손인호 예비후보는 지지 선언을 통해 “달서구의 더 큰 도약과 구민들의 열망을 실현하기 위해서는 행정 전문가로서 검증된 역량을 가진 홍성주 예비후보가 적임자라고 판단했다”며 “자신의 모든 비전과 열정을 홍성주 예비후보에게 실어주기로 했다“는 뜻을 전했다.

이에 대해 홍성주 예비후보는 “천군만마와 같은 소중한 힘을 보태준 손인호 예비후보의 어려운 결단에 깊은 감사와 존경의 마음을 표한다”며 “손 후보가 품으셨던 달서에 대한 뜨거운 열정과 비전까지 제가 모두 이어받아 무거운 책임감으로 완수하겠다”고 화답했다.

홍성주 예비후보는 “저의 행정 전문가로서의 경험에 손 예비후보의 강력한 추진력을 더해 우리 달서를 대구의 중심을 넘어 잘 사는 달서구 구민의 행복한 도시를 반드시 만들어내겠다”고 말했다.

한편 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 전날 대구 달서구청장 경선 후보로 김용판 전 의원·김형일 전 달서구 부구청장·홍성주 전 대구시 경제부시장 등 3명의 후보를 최종 압축해 발표했다.