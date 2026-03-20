[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 김영호가 육종암이 세번째 재발하면서 힘들게 투병하고 있는 가운데 부분마취 수술을 감행했던 사연을 전했다.

19일 유튜브 채널 ‘요즘 뭐해’에는 ‘동대문 사단 김영호의 암 투병, 처음 밝히는 죽음 앞의 이야기ㅣ요즘 뭐해 EP.4’라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 김영호는 암이 세 번째 재발했음을 밝혀 안타까움을 자아냈다.

그는 “항상 근육량도 많고 지방은 거의 없었다. 오랫동안 운동했으니 배에 지방은 안 낄 거라 생각했다. 그런데 암 수술을 받고 한 달쯤 지나니 살이 찌더라”며 “(처음에는) 허벅지 전체를 절제했고, 이후 재발해 허벅지 안쪽을 다시 수술했다. 세 번째 재발 때는 옆구리까지 절제했다”며 반복된 수술 과정을 털어놨다

재발이 이어지자 그는 분노와 답답함 속에 수술 당시 부분마취를 직접 요청했다고 전했다.

해당 상황에 대해 김영호는 “내 암이 어떻게 생겼는지 궁금해서 교수님께 부분마취를 부탁했다. 만약 부분 마취가 불가능하면 전신마취를 하겠는데 부분 마취가 가능한 수술이면 암 끄집어내서 암 좀 보여달라고 했다”고 설명했다.

그는 “너무 아팠다. 암이 부분 마취로 안 되는 수술이었다. 엉겨 붙어있어서 뜯어낼 수가 없었다. 근데 내가 뜯고 있는 걸 내가 보고 있었다. 너무 아파서 땀으로 다 젖고, 결국엔 직접 암을 봤다. 암이 더럽게 생겼다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “막둥이는 아빠 때문에 암 연구를 시작했다. 생명공학과 나와서 지금 신약 개발 중”이라고 밝혀 눈길을 끌었다.